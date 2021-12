Ritchie Blackmore se souvient de Deep Purple 1968

Les premiers mois de la Violet foncé l’histoire concernait le succès transatlantique et une absence marquée d’activité graphique chez nous en Grande-Bretagne. Le line-up Mk I du groupe a été acclamé par les Américains avec leur premier single, une reprise de « Hush » de Joe South, atteignant la quatrième place. Pour le suivi, ils ont fait le choix surprenant de couvrir un Neil Diamant chanson qui avait été un hit du Top 30 pour l’auteur-compositeur-interprète moins d’un an plus tôt, « Kentucky Woman ».

Entre-temps, le groupe avait rapidement sorti un deuxième album, The Book of Taliesyn, qui contenait « Kentucky Woman », alors que « Hush » avait été sur son prédécesseur, sorti seulement trois mois plus tôt, Shades of Deep Purple. Le nouveau single est sorti au Royaume-Uni le 6 décembre 1968, la semaine où il a culminé à la 38e place aux États-Unis. Il est sorti via l’accord de Purple avec Tetragrammaton, le label co-fondé par le comédien Bill Cosby.

Les deux albums ont également fait des incursions décentes sur le marché américain, atteignant respectivement les numéros 24 et 54, mais le groupe faisait des blancs dans son propre arrière-cour. Aucun des singles ou albums n’a atteint les charts au Royaume-Uni, et Purple devrait attendre janvier 1970 avant de finalement craquer les best-sellers avec Jon Lord’s. Concerto pour groupe et orchestre.

Ritchie Blackmore a commenté le choix de la couverture lorsqu’il a été interviewé pour le livre de 1983 de Stuart Grundy et John Tobler, The Guitar Greats. « J’étais assez heureux de jouer », a-t-il déclaré, « parce que je n’avais tout simplement aucune direction à l’époque et j’étais très heureux d’être dans un groupe avec un soutien financier derrière nous.

« Nous vivions dans un château hanté à St Albans, et je pense que ‘Kentucky Woman’ était la suggestion de Jon Lord, le mettant sur le type de rythme que Mitch Ryder et les Detroit Wheels auraient utilisé. Et cela a fonctionné – je pense qu’il est devenu assez haut dans les charts américains, en tant que deuxième single.

