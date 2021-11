Rittenhouse 2.0 : les menaces de nouveaux litiges volent au lendemain du verdict de Rittenhouse

par Jonathan Turley, Jonathan Turley :

Au lendemain du verdict de Rittenhouse, des personnalités des deux côtés de l’affaire ont menacé de nouveaux dossiers et enquêtes. Il semble probable que l’affaire entrera dans une nouvelle phase contentieuse, notamment civile. Cependant, les défenseurs des deux côtés peuvent exagérer la base d’un Rittenhouse 2.0. Ces poursuites peuvent comporter des risques et des coûts considérables. C’est pourquoi Voltaire a déploré « Je n’ai jamais été ruiné que deux fois : une fois quand j’ai perdu un procès, et une fois quand j’en ai gagné un ».

RITTENHOUSE EN TANT QUE FUTUR DÉFENDEUR

Action fédérale

Immédiatement après le verdict, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, a demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur « l’erreur judiciaire ». D’autres ont appelé à une affaire fédérale des droits civiques contre Rittenhouse.

Le ministère de la Justice n’a pas de bureau pour la poursuite des «erreurs judiciaires» en raison de décisions de jury erronées. Rittenhouse a été acquitté des accusations portées par l’État par un jury d’État. De plus, alors que certains ont appelé à réduire les protections de légitime défense, le jury a appliqué la loi dans les livres. Il n’est pas permis d’ignorer simplement la loi pour rechercher ses propres règles de justice pénale. Le jury de Rittenhouse a fidèlement appliqué la loi du Wisconsin et est parvenu à un verdict d’acquittement bien fondé. C’est un précédent dangereux d’enquêter sur les décisions d’un jury simplement parce que vous n’êtes pas d’accord avec ses décisions.

Il n’y a pas non plus de base claire pour une poursuite des droits civils. Rittenhouse est blanc et a tiré sur trois hommes blancs. Il n’a pas été accusé de crime haineux. De plus, il n’est pas membre des forces de l’ordre ou d’un organisme gouvernemental, il n’a donc privé personne de ses droits civils en vertu de la loi fédérale.

Responsabilité civile

Rittenhouse pourrait faire face à des poursuites judiciaires de la part des familles du défunt ou de Gaige Grosskreutz, qui a survécu à une balle dans le bras. Cela inclut des actions de mort injustifiées, un peu comme le litige contre OJ Simpson après son acquittement pour le meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ronald Goldman. Cependant, il a ensuite été reconnu coupable dans une action en responsabilité délictuelle intentée par la famille Goldman et condamné à payer 33,5 millions de dollars. Ces dommages sont ensuite passés à 58 millions de dollars.

Le risque de telles actions en responsabilité délictuelle est qu’elles se déroulent selon une norme de preuve inférieure. Plutôt que d’assumer la norme « au-delà de tout doute raisonnable » de l’accusation, les plaignants n’auraient qu’à prouver leur responsabilité par une « prépondérance de la preuve ». Cependant, ce n’est pas une garantie de conviction. Les trois hommes ont attaqué ou menacé Rittenhouse avant qu’il n’utilise son arme. La common law protège non seulement la légitime défense, mais aussi la légitime défense erronée lorsqu’une personne peut avoir pensé à tort (mais raisonnablement) qu’elle était attaquée. Lorsqu’il est attaqué, Rittenhouse est autorisé en vertu de la common law à recourir à la force proportionnelle. Bien que le Wisconsin n’ait pas de loi « Stand Your Ground », la common law a toujours reconnu un tel droit et n’exigeait pas qu’une personne recule avant d’utiliser la force.

Il y a aussi plus de latitude dans l’admission des preuves dans les affaires civiles des deux côtés. Cela pourrait encore compliquer tout recouvrement par ces plaignants. Enfin, le Wisconsin est un État de « négligence comparative modifiée ». En conséquence, tout demandeur (ou sa succession) est exclu s’il est fautif à 51 pour cent ou plus.

RITTENHOUSE COMME FUTUR DEMANDEUR

Diffamation

Rittenhouse n’a pas de réclamation viable pour arrestation ou poursuite injustifiée étant donné les décès dans l’affaire et le désaccord raisonnable sur la nécessité de recourir à la force meurtrière.

Cependant, de nombreux commentateurs ont suggéré qu’il avait de solides arguments en faveur de la diffamation contre le président Joe Biden et de nombreux médias pour l’avoir qualifié de « suprémaciste blanc », de « terroriste domestique » et de « meurtrier ». Il ne fait aucun doute que Rittenhouse a fait l’objet de déclarations fausses et préjudiciables dans les médias. En effet, de nombreuses personnes qui ont regardé le procès ont été surprises par le net décalage entre ce qu’ils avaient vu sur l’affaire dans les médias et ce qui était présenté au tribunal.

De tels cas de diffamation sont cependant notoirement difficiles et les chances sont contre Rittenhouse en prévalant sur ces caractérisations de préjugés ou de culpabilité. Il est probable que Rittenhouse sera considéré comme une personnalité publique limitée ou une personnalité publique étant donné la notoriété de l’affaire et ses défenses publiques. La Cour suprême a statué que le statut de personnalité publique s’applique lorsqu’une personne « poussée[s] lui-même dans le vortex de [the] problème public [and] engager[s] l’attention du public dans une tentative d’influencer son résultat. Un statut de personnalité publique à usage limité s’applique si quelqu’un « dessine volontairement[s] attention à lui-même » ou se permet de faire partie d’une controverse « en tant que point d’appui pour créer un débat public ». Wolston v. Reader’s Digest Association, 443 US 157, 168 (1979).

Si un tribunal trouve un tel statut, il serait soumis à une norme de preuve plus élevée en vertu de New York Times v. Sullivan. C’est précisément l’environnement dans lequel l’opinion a été rédigée et il est précisément le type de plaignant que l’opinion était censée dissuader. La Cour suprême a statué que le droit de la responsabilité délictuelle ne pouvait pas être utilisé pour surmonter les protections du premier amendement pour la liberté d’expression ou la liberté de la presse. La Cour a cherché à créer un « espace de respiration » pour les médias en articulant cette norme qui s’applique désormais à la fois aux agents publics et aux personnalités publiques.

De plus, les tribunaux sont très protecteurs des déclarations d’« opinion ». Les gens sont autorisés à tirer une conclusion différente de celle du jury en qualifiant Rittenhouse de meurtrier ou en qualifiant ses actions de racistes compte tenu du sujet des protestations sous-jacentes. Cela ne veut pas dire qu’ils ont raison ou juste. Il n’y a aucune preuve que Rittenhouse soit un suprémaciste blanc. Cependant, les tribunaux accordent une large place à la liberté d’expression dans de telles controverses publiques.

Beaucoup citent le litige de Nicholas Sandmann, un ancien lycéen qui a été largement et injustement accusé d’avoir abusé d’un Amérindien lors d’un événement pro-vie au Lincoln Memorial. Les journalistes se sont accrochés au fait qu’il portait un chapeau MAGA et ont appelé un raciste et faussement accusé d’avoir déclenché la confrontation. Il a poursuivi et réglé avec quelques tenues médiatiques. Cependant, les tribunaux ont rejeté ses allégations au motif qu’il était qualifié de raciste. Là où il a prévalu, c’est sur des déclarations selon lesquelles il a «bloqué» le militant sur les lieux.

Il peut y avoir des fausses déclarations plus spécifiques comme celles dans le cas de Sandmann, mais les caractérisations de ses motivations ou de ses croyances seront les plus difficiles à contester.

Créances obligataires

Enfin, il est probable qu’il y ait un litige sur qui recevra la caution de 2 millions de dollars déposée dans l’affaire Kyle Rittenhouse. Maintenant qu’il a été acquitté, la caution revient ordinairement au défendeur. Cependant, son ancien avocat, Lin Wood, et son organisation Fightback Foundation réclament l’argent.

Dans une lettre envoyée au juge de la cour de circuit du comté de Kenosha, Bruce Schroeder, l’avocat de Kenosha, Xavier Solis, a écrit que l’argent devrait être restitué à Fightback :

«Ces fonds ont été transférés par la Fightback Foundation sur le compte en fiducie du cabinet d’avocats Pierce Bainbridge et payés par l’avocat John Pierce au nom et en tant qu’agent de la Fightback Foundation. En conséquence, les 2 millions de dollars seront restitués à la Fightback Foundation, si et quand ces fonds sont libérés conformément à la loi du Wisconsin et conformément aux décisions de justice libérant l’argent de la caution à la personne ou à l’entité qui a versé la caution en espèces.

Cela pose une nouvelle question. Le tribunal a reçu l’argent au nom de Rittenhouse. La famille affirme également que sa mère a collecté une bonne partie de l’argent de la caution. Cela pourrait se résumer à un différend contractuel si Rittenhouse convenait expressément qu’il s’agissait d’un prêt à restituer à la fondation. Sinon, le tribunal pourrait simplement restituer l’argent à Rittenhouse et demander aux avocats de poursuivre la famille pour récupérer les fonds dus.

