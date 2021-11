Rittenhouse à l’essai | Ligne électrique

Kyle Rittenhouse est le garçon de 17 ans qui s’est présenté à Kenosha, dans le Wisconsin, lors des violentes émeutes, pillages et incendies criminels qui ont eu lieu l’année dernière. Rittenhouse, armé d’un fusil, voulait aider à maintenir l’ordre et protéger la propriété privée, mais c’était une mission pour le moins malavisée. Il s’est heurté à des gauchistes d’extrême gauche, très probablement des membres d’Antifa, et, faisant l’objet d’attaques, a abattu trois d’entre eux, dont deux mortellement. En regardant les vidéos qui circulaient à l’époque, il m’a semblé assez clair que le gamin a agi en état de légitime défense.

Maintenant Rittenhouse est poursuivi pour meurtre. Pour résumer son expérience destructrice de vies, je ne peux pas améliorer Jim Treacher, via Instapundit :

Kyle Rittenhouse n’est ni un héros ni un meurtrier. C’est un enfant qui s’est mis au dessus de sa tête et a défendu sa propre vie quand les choses allaient mal. S’il n’avait pas tiré sur ces gars, ils l’auraient tué. Et tous les gens qui lui criaient dessus en ce moment auraient simplement haussé les épaules, parce qu’ils ne se soucient de la vie humaine que lorsqu’elle sert leurs fins politiques. Je suis désolé que ces types soient morts, mais ils n’auraient pas dû pourchasser un homme lourdement armé qu’ils venaient de menacer de tuer. Si vous ne l’aimez pas, envoyez vos plaintes aux Darwin Awards.

Rittenhouse est maintenant jugé pour meurtre dans le Wisconsin. Plusieurs vidéos de téléphones portables montrent que les deuxième et troisième gauchistes sur lesquels Rittenhouse a tiré, alors qu’il tentait de fuir pour se mettre en sécurité, l’attaquaient. Il agissait manifestement en état de légitime défense. Ainsi, l’accusation, essayant d’emprisonner le jeune de maintenant 18 ans pour meurtre, se concentre sur sa rencontre initiale avec un gauchiste violent nommé Rosenbaum qui n’aurait prétendument pas constitué une menace de mort imminente pour Rittenhouse.

Jusqu’à présent, les choses ne se sont pas bien passées pour l’accusation. Ses propres témoins ne sont pas entièrement d’accord avec le programme anti-Rittenhouse. Hier, l’accusation a cité un témoin qui a observé les interactions de Rittenhouse avec Rosenbaum. Au contre-interrogatoire, la défense a obtenu un témoignage qui a été utile à Rittenhouse. Dans ce clip, dont les versions sont devenues virales, le procureur tente de réfuter le témoignage du témoin à contre-courant selon lequel Rosenbaum a tenté d’attaquer Rittenhouse :

Procureur : « Donc votre interprétation de ce que [Rosenbaum] essayait de faire… est une conjecture complète. @RichieMcGinniss: « Eh bien, il a dit » va te faire foutre « et ensuite il a attrapé l’arme. » pic.twitter.com/NK6Sbfh8vy – Jordan Chamberlain (@jordylancaster) 4 novembre 2021

S’il vous plaît laissez-moi un instant en tant qu’avocat et plaideur depuis 41 ans, et vétéran de plus de 100 procès devant jury. Ce procureur, probablement un avocat compétent, a violé une règle cardinale : il a posé une question de trop à un témoin sur lequel il avait aucun contrôle, qui n’était pas vraiment de son côté, et avec qui il n’avait pas coordonné ce témoignage particulier. Et sa seule question de trop était vitale pour son cas.

Mais comme d’habitude, le vrai problème n’est pas l’avocat, le problème ce sont les faits de l’affaire. Tout indique que Rittenhouse, confus et égaré comme il a pu l’être, a agi en état de légitime défense en réponse à des menaces violentes, puis à des actions, de la part d’activistes de gauche.

Plusieurs lecteurs nous ont demandé pourquoi nous ne couvrons pas le procès de Rittenhouse comme nous (Scott, en particulier) avons fait l’accusation de Derek Chauvin. La réponse courte est que la mort de George Floyd et les poursuites ultérieures de Chauvin et d’autres se sont produites dans notre arrière-cour, alors que les émeutes de Kenosha et les poursuites de Rittenhouse sont à un État. Mais l’affaire Rittenhouse est évidemment intéressante. Si vous voulez le suivre, Legal Insurrection est un bon endroit où aller. Et nous aurons des mises à jour et des commentaires de temps en temps.