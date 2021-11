Rittenhouse: CNN appelle le juge « Bonkers », mais l’expert ne l’achète pas

Dans le cas de Kyle Rittenhouse, c’est la deuxième matinée difficile consécutive pour les médias libéraux, et une bonne nouvelle pour la défense.

Hier, nous avons noté comment Morning Joe a dû reconnaître que les poursuites contre Rittenhouse « s’effondraient » après qu’un témoin à charge ait admis que l’accusé n’avait pas tiré jusqu’à ce que le témoin ait pointé son arme sur lui.

Ce matin, c’était au tour de CNN d’être dans le tonneau. Le co-animateur de New Day, John Berman, a tenté de se concentrer sur ce qu’il a décrit comme le comportement « dingue » du juge du procès, Bruce Schroeder. Et des références répétées ont été faites aux « critiques » que le juge avait reçues. Certaines de ces critiques sont venues de Morning Joe, où Joe Scarborough a qualifié le juge Schroeder de « blague absolue ».

Mais même le propre expert juridique de CNN que New Day a fait venir ne l’a pas cru. Avocat de la défense Joey Jackson, un analyste juridique de CNN, a déclaré qu’il était courant que les juges réprimandent durement les avocats du procès lorsqu’ils désobéissent aux instructions. Et il a estimé que l’accusation avait fait exactement cela. Jackson a conclu en disant, « quelle que soit la critique, je suis avec ce juge. » Et Jackson et le professeur de droit Alexis Hoag ont déclaré qu’ils pensaient que Rittenhouse s’était aidé en témoignant, Jackson ajoutant, « beaucoup ».

Tant pis pour Schroeder étant « dingue ! »

Notez également Berman observant que Rittenhouse « était extraordinairement bien préparé pour cela. Il semblait qu’il avait revu chaque aspect de cette affaire à plusieurs reprises et qu’il n’avait été surpris par rien. Berman a affirmé qu’il ne voulait pas dire cela « péjorativement », mais l’implication était suspendue dans l’air que Rittenhouse avait été entraîné au-delà des limites normales.

Mais en fait, si Rittenhouse était bien préparé, il s’agissait simplement pour ses avocats de faire leur devoir professionnel. Comparez et contrastez avec l’accusation, qui, incroyablement, ne semblait pas préparée au fait que son propre témoin, l’une des personnes abattues par Rittenhouse, admettrait à la barre que ce n’est qu’après avoir dégainé son arme que Rittenhouse lui a tiré dessus.

Voici la transcription :

CNN

Nouveau jour

11/11/21

5 h 59 HE

JOHN BERMAN : Ce matin, des moments captivants et de nouvelles questions sur le témoignage dramatique de Kyle Rittenhouse en procès pour homicide. Rittenhouse a pris la barre des témoins pour sa propre défense, et c’est ce que le jury a vu. En sanglotant. Sa mère a également semblé pleurer alors qu’elle regardait.

. . .

BRIANNA KEILAR : L’autre moment incontournable est venu du juge dans cette affaire. Tout au long de la journée, il s’est déchaîné sur l’accusation, les accusant d’une grave violation constitutionnelle alors qu’ils contre-interrogeaient l’adolescent. Et à un moment donné, le téléphone portable du juge a sonné à haute voix, jouant l’hymne patriotique, God Bless the USA. Les actions du juge au cours du procès jusqu’à présent, font maintenant l’objet d’un examen minutieux et soulèvent des questions sur son comportement et son comportement.

. . .

SHIMON PROKUPECZ : Mais l’autre chose que je pense rechercher aujourd’hui est si le juge vient ou non ce matin et dit quelque chose au sujet de certaines des choses qu’il a dites au procureur. Parce qu’en s’asseyant dans cette salle d’audience et en regardant ce juge, il a été très conscient des médias et de la façon dont les médias ont couvert ce procès. Il a certainement fait des commentaires à ce sujet. Alors, je vais être curieux de voir s’il répond à certaines des critiques qu’il reçoit actuellement.

M. LE JUGE BRUCE SCHROEDER : Le problème, c’est qu’il s’agit d’une grave violation constitutionnelle pour vous de parler du silence de l’accusé. Et c’est–vous avez raison, vous êtes juste à la limite, et vous pouvez, vous pouvez être terminé. Mais il vaut mieux s’arrêter.

PROKUPECZ : S’en prendre à l’accusation pour avoir tenté de poser des questions à Rittenhouse concernant des preuves qu’il a déjà bannies du procès.

SCHROEDER : Ne sois pas effronté avec moi. Vous saviez très bien — vous savez très bien qu’un avocat ne peut pas entrer dans ce genre de domaines alors que le juge a déjà statué sans demander, en dehors de la présence du jury, de le faire. Alors ne me donne pas ça.

. . .

BERMAN : Maître, permettez-moi de commencer par vous. Comment évaluez-vous la décision de mettre Kyle Rittenhouse à la barre et les résultats ?

. . .

JOEY JACKSON : Je pensais que c’était très efficace. Je dirais que du point de vue de la défense, c’était excellent.

. . .

BERMAN : Je dirai, et je ne veux pas dire cela par éloge ou péjorativement : il était extraordinairement bien préparé pour cela. Il semblait qu’il avait passé en revue chaque aspect de cette affaire à plusieurs reprises et qu’il n’avait été surpris par rien.

. . .

Parlons du juge. En fait, jouons à ça, parce que Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant, où un juge a crié tout à fait comme ça. Oh, nous ne l’avons pas. Mais vous avez vu le juge devenir dingue.

Alors, à quelle distance de ce troisième rail se trouvait l’accusation ?

JACKSON : Extrêmement. Et je pense qu’ils ont dépassé ça. . . Et je pense, quelle que soit la critique, je suis avec ce juge. J’ai déjà été déchiré. J’ai vu des avocats se faire déchirer avant moi. Je n’y suis pas immunisé. Les avocats n’y échappent pas. Lorsque vous êtes au tribunal, vous vous comportez de manière appropriée. Vous suivez les règles. Et quand vous ne le faites pas, préparez-vous à être déshabillé par le juge, et il l’a fait.

BERMAN: Nous avons le temps pour une réponse en un mot. Dans l’ensemble, Kyle Rittenhouse s’est-il aidé ou s’est-il blessé hier ?

PROFESSEUR ALEXIS HOAG : Il s’est servi lui-même.

JACKSON. Aidé–beaucoup.