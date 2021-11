Rittenhouse dit qu’il aurait pu être libéré de prison des mois plus tôt, mais Lin Wood l’y a gardé

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Kyle Rittenhouse a apparemment accusé l’avocat Lin Wood de l’avoir intentionnellement laissé en prison pendant des mois de plus que nécessaire.

Lors d’une interview avec l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, diffusée lundi soir, Rittenhouse a également allégué que Wood avait profité de lui et de son affaire très médiatisée alors qu’il était coincé derrière les barreaux.

Rittenhouse a suggéré que Wood n’était là que pour l’argent.

Vous trouverez ci-dessous une transcription de l’échange :

Publicité

CARLSON : « Les geôliers ?

Rittenhouse : « Les gardes, Depke. Ce sont les personnes les plus professionnelles que j’aie jamais rencontrées.

CARLSON : « Vraiment ? »

Rittenhouse : « Exactement. Ils faisaient partie des personnes les plus professionnelles que j’aie jamais rencontrées. C’était incroyable. Genre, ils m’ont traité avec respect. Et ils n’aimaient pas, vous parler de haut comme vous l’avez vu comme dans certaines vidéos, ils m’ont juste traité comme si j’étais un humain.

CARLSON : « Combien de temps êtes-vous resté(e) ? »

Rittenhouse : « J’ai été en prison pendant 87 jours, et cela correspond à Lin Wood, qui – Lin Wood collectait des fonds en mon nom, et il m’a détenu en prison pendant 87 jours, ne respectant pas mes souhaits, m’a mis sur des interviews avec les médias qui Je n’aurais jamais dû le faire, ce qu’il a dit : « Oh, vous allez parler au« Washington Post », ce qui n’était pas une bonne idée. Avec John Pierce, ils ont dit que j’étais plus en sécurité en prison qu’à la maison avec ma famille, puis après que je sois – «

CARLSON : « Votre avocat a dit cela ? »

Rittenhouse : « Mon avocat a dit cela, John Pearson et Lin Wood. »

CARLSON : « 87 jours, c’est long pour être en prison. »

Rittenhouse : « C’était très long. J’ai perdu beaucoup de poids là-dedans. Depuis, je l’ai récupéré.

CARLSON : « Je connais le sentiment. (Des rires) »

Rittenhouse : « Ouais. Mais 87 jours sans être avec ma famille pour m’être défendu et avoir été exploité, utilisé pour une cause par ceux-ci – par John Pierce et Lin Wood, essayant de solliciter – pas de solliciter, essayant de collecter des fonds afin qu’ils puissent le prendre pour leur propre avantage, n’essayant pas de me libérer.

CARLSON : « Donc, vous pensez qu’ils auraient pu réunir l’argent de la caution plus rapidement, mais ils ne l’ont pas fait ? »

Rittenhouse : « Je crois – à un moment donné en septembre, le 5 septembre, je veux dire, ils avaient plus d’un million de dollars, et la caution avait été fixée et pouvait être versée en septembre, ils auraient donc pu me faire signer la renonciation à l’extradition et avaient moi de retour dans le Wisconsin, et j’aurais pu être renfloué à la mi-septembre. Mais ils voulaient me garder en prison jusqu’au 20 novembre.

CARLSON : « Comment était-ce ? »

Rittenhouse : « C’était effrayant en prison. Comme, vous deviez veiller sur vous-même. Peu de gens m’aimaient en prison jusqu’à ce qu’ils – la chose amusante, c’est que beaucoup de gens ne m’aimaient pas en prison, mais ils ont pu entendre mon histoire et ils ont pu me comprendre, comme : « C’est en fait un personne décente, pas cette personne que les médias ont décrite comme étant. Et c’était effrayant, mais j’ai pu me faire des amis, des connaissances en prison, et j’ai joué aux piques, aux jeux de cartes avec eux.

CARLSON : « Incroyable. Donc tu es en prison pour 87 jours. Avez-vous une idée de la façon dont votre cas est évoqué dans le monde extérieur ? »

Rittenhouse : « Pas vraiment quand je suis en prison. Mais une fois que j’ai été renfloué, John Pierce a dit que j’étais une milice non organisée, ce qui est tout simplement faux. Je ne savais pas ce qu’était une milice. J’ai juste – «

CARLSON : « Attendez, votre avocat a dit que vous étiez dans une milice ? »

Rittenhouse : « John Pierce a dit cela, et c’est totalement faux. Je ne savais pas ce qu’était une milice avant le fait, jusqu’au 25 novembre, quand je regardais certaines des interviews, je me suis dit : « Je ne fais pas partie d’une milice. Je ne sais pas ce que c’est.

CARLSON : « (Rires) Désolé de rire. »

Rittenhouse : « Je me suis dit : « Qu’est-ce que c’est ? » Et je me dis : ‘Pas étonnant que les gens disent que je suis dans une milice. C’est parce qu’il a peint ce récit qu’il n’aurait jamais dû y aller.

CARLSON : « Eh bien, oui, c’est faux. »

Rittenhouse : « Exactement. »

REGARDEZ: