Rituel de la mère de Leo Messi pour remporter la Copa América en Argentine

in

13/07/2021 à 14h13 CEST

L’Argentine a été proclamée Champion de la Coupe de l’America contre le Brésil de Neymar, dans un match très serré qui s’est décidé du côté de l’albiceleste à la 22e minute après le but de Di María.

Léo Messi Il a été élu meilleur joueur du tournoi, à la fois pour son excellent travail sur le terrain et pour ses statistiques dans lesquelles il a marqué quatre buts et cinq passes décisives tout au long de la compétition. La mère de la star a parlé pour une émission de télévision où elle a expliqué le rituel qu’il a accompli avant le match contre l’Argentine.

La plus curieuse des déclarations de Célia Cuccittini, La mère de Leo Messi, c’est que la famille n’a pas regardé le match ensemble, mais chacun était dans une pièce différente avec une télévision. On sait même que la femme de Leo, Antonella, n’était pas dans le même immeuble que la famille de son mari depuis qu’elle a décidé de regarder le match chez ses parents. Celia Cuccittini a raconté à une émission de télévision comment elle avait accompli le rituel : entouré de figures de saints et priant tout au long de la réunion pour que l’équipe de Messi remporte la finale, ce qu’ils ont finalement réalisé, ajoutant ainsi leur premier trophée majeur avec l’équipe nationale argentine.