(Photo: fourni)

L’espoir montant invaincu Isaac «La Bestia» Lucero (6-0, 5KO) rencontrera le dur d’esprit Néstor Fernando García (23-22-1, 17KO) de Querétaro, au Mexique, le samedi 10 avril. Le concours convenu pour six tours en super poids welter fera partie de la carte présentée par Jibaro Promotions à la Big Punch Arena de Tijuana, au Mexique.

« Je ne sais pas grand-chose de mon rival, je laisse ça à mon entraîneur et à mon équipe », a déclaré Lucero de La Paz, Baja California Sur. «J’ai juste besoin de travailler dur dans le gymnase et d’être à mon meilleur niveau pour le combat. Je sais que García a plus d’expérience que moi, mais je suis sûr que les nouvelles techniques sur lesquelles je travaille avec mon entraîneur «Jíbaro» Pérez me mèneront à la victoire ».

«La Bestia» Lucero vient de remporter une victoire via TKO en troisième contre José Apodaca à la fin de l’année dernière et son combat contre García est son premier de 2021.

« Je suis plus que prêt pour ce combat, je veux rester actif et avec une victoire dans ce combat, je cherche à avoir un autre engagement bientôt », a déclaré Lucero qui travaille sous la tutelle du double champion du monde Raúl « Jíbaro » Pérez . « Je ne peux pas voir au-delà de Garcia, je suis sûr qu’il va gagner et je dois faire tout ce qu’il faut pour sortir la main levée. »

Lucero a été cinq fois champion amateur dans la catégorie élite et a participé à des compétitions internationales avant de se lancer dans la boxe payante en 2019.

« Je pense que mon style se prête davantage au professionnel, je suis très agressif et je ne cherche pas seulement à marquer des points », s’exclame Lucero à propos de son style. « Comme je l’ai déjà dit, je veux être actif cette année trois ou quatre autres combats en 2021, mais je dois d’abord vaincre Garcia. »