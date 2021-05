Rival s’exprime contre l’haltérophile transgenre aux Jeux olympiques de Tokyo – RedState ⋆ .

En ce Memorial Day, alors que nous honorons les courageux Américains qui ont payé le sacrifice ultime pour préserver la liberté et les libertés qui nous sont chères, Joe Biden et le Parti démocrate sont déterminés à transformer la plus grande machine de combat au monde en une expérience sociale géante et fluide. , tandis que le même «parti des droits des femmes» soutient avec enthousiasme les hommes biologiques qui se débarrassent des femmes biologiques dans les sports féminins.

Mais maintenant, une haltérophile participant aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 se prononce contre la compétition contre une «femme» transgenre et dit ce qui doit être dit.

Comme nous l’avons signalé début mai, l’haltérophile transgenre néo-zélandaise Laurel Hubbard a vécu ses 35 premières années sur la planète en tant qu’homme, mais participe maintenant aux jeux de cet été à Tokyo en tant que femme de 43 ans «reconditionnée» (jeu de mots). .

L’haltérophile olympique belge Anna Vanbellinghen dit que ça suffit. Vanbellinghen a brisé le silence de ses coéquipières dans une interview avec Inside the Games, disant à ITG que traiter les problèmes transgenres dans le sport féminin est de toute façon « impossible », mais la participation de Hubbard à Tokyo en tant qu’haltérophile « féminine » est « comme une mauvaise blague » pour athlètes féminines.

Vanbellinghen a d’abord souligné son soutien à la communauté transgenre.

«Tout d’abord, je tiens à souligner que je soutiens pleinement la communauté transgenre et que ce que je suis sur le point de dire ne vient pas d’un rejet de l’identité de cet athlète.»

Le Belge se rend compte que le «cadre juridique» pour la participation des transgenres au sport est «difficile», mais dit que le bon sens ne doit pas être mis de côté dans le processus.

« Je suis conscient que définir un cadre juridique pour la participation des transgenres au sport est très difficile car il existe une variété infinie de situations, et qu’il est probablement impossible d’arriver à une solution entièrement satisfaisante, de part et d’autre du débat. «Cependant, quiconque a entraîné l’haltérophilie à un niveau élevé sait que cela est vrai dans ses os: cette situation particulière est injuste pour le sport et les athlètes. “Alors pourquoi se demande-t-on encore si deux décennies, de la puberté à l’âge de 35 ans, avec le système hormonal d’un homme donneraient également un avantage [in competing against women]?“

“Pour les athlètes, tout cela ressemble à une mauvaise blague.”

Le bon sens de l’argument de Vanbellinghen n’aurait pas pu avoir plus de bon sens.

«Je comprends que pour les autorités sportives, rien n’est aussi simple que de suivre votre bon sens, et qu’il y a beaucoup d’impraticabilité lors de l’étude d’un phénomène aussi rare, mais pour les athlètes, tout cela ressemble à une mauvaise blague. « Des opportunités qui changent la vie sont manquées pour certains athlètes – médailles et qualifications olympiques – et nous sommes impuissants. « Bien sûr, ce débat se déroule dans un contexte plus large de discrimination à l’égard des personnes transgenres, et c’est pourquoi la question n’est jamais exempte d’idéologie. “Cependant, la nature extrême de cette situation particulière démontre vraiment la nécessité de mettre en place un cadre juridique plus strict pour l’inclusion des transgenres dans le sport, et en particulier les sports d’élite. “Parce que je pense que tout le monde devrait avoir accès au sport, mais pas aux dépens des autres. “

Jerry Wallwork, président de la Fédération samoane d’haltérophilie, qui a eu des athlètes en compétition contre Hubbard depuis sa transition en 2017, a déclaré à Inside the Games qu’il pensait que des changements devaient être apportés au sommet du Comité international olympique.

«J’étais l’une des personnes qui s’y sont opposées [having Hubbard in Olympic qualifying] grandement en 2018. […] « La décision est venue d’en haut [an International Olympic Committee (IOC) sub committee] qui a approuvé la participation d’athlètes transgenres à l’haltérophilie féminine. « Les changements doivent être apportés par le haut, par le CIO. « Davantage de recherches devraient être consacrées à cette question, ou une catégorie distincte doit être établie pour les haltérophiles transgenres. »

“Surtout dans les sports de contact et les sports de puissance comme l’haltérophilie, a souligné Wallwork – encore une fois, le bon sens -” il y a un désavantage pour les athlètes féminines par rapport aux athlètes transgenres.

