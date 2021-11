Rival Sons a un nouvel album « Presque dans la boîte »

Dans une récente interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique « Câblé dans l’Empire », FILS RIVAUX guitariste Vacances Scott a parlé de l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement pour le suivi de 2019 « Racines sauvages » album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons un record presque dans la boîte en ce moment. Nous avons à peu près terminé. C’est juste vraiment difficile. Notre cher ami Dave Cobb, notre producteur de longue date, est un homme occupé, et il est devenu de plus en plus occupé et plus difficile à cerner. Donc avec tout, entre tout le protocole et les trucs COVID et trouver du temps avec lui, et maintenant il est en tournée avec Chris Stapleton où il joue de la guitare acoustique à temps partiel, nous cherchons juste notre fenêtre pour revenir et conclure. Et j’espère que nous pourrons le faire en janvier. On va avoir une session de plus et on va s’incliner dessus et le faire savoir à tout le monde. Je pense que nous avons un très bon record à peu près là-bas. »

Selon Vacance, FILS RIVAUX a enregistré l’album à venir « de manière vraiment similaire » à la façon dont ils ont fait certains des efforts précédents. « La seule différence était que moi et Geai [Buchanan, vocals] passé plus de temps à écrire dans les deux sens, car nous étions coincés à la maison avec cette pandémie », a-t-il déclaré. « Mais en ce qui concerne l’enregistrement, nous n’avons pas vraiment passé beaucoup plus de temps que cela. Nous n’avons pas trop partagé avec les [other] les gars, donc cela signifiait que lorsque nous sommes entrés pour enregistrer, cela a vraiment gardé les choses à l’improviste. Alors ne vous inquiétez pas, tout le monde, vous obtenez toujours un cœur normal et fidèle FILS RIVAUX enregistrer. »

Quant à la direction musicale du nouveau FILS RIVAUX Matériel, Scott a déclaré: « Vous pouvez voir la grande roue tourner d’un disque à l’autre – ils sonnent différemment; ils sonnent vraiment différemment. C’est pourquoi c’est si étrange de revenir à « Pression et temps » [for the ongoing 10th-annviersary tour] et allez, ‘Woah! Nous sommes dans un espace de tête vraiment différent en ce moment », où nous faisons un nouvel album. Ou avec « Racines sauvages » par rapport à « Pression et temps ». Aïe ! C’est trippant. Comme, comment allons-nous les faire traduire ainsi que ces autres chansons ? Vous pouvez vraiment dire où nous en sommes dans notre trajectoire. Alors, comme ça, ce disque est passé de « Racines sauvages ». je ne peux pas vraiment dire [it’s] plus mélodique. Je pense que nous aiguisons toujours l’épée, nous essayons toujours de devenir de meilleurs auteurs-compositeurs et nous essayons toujours d’être plus mélodiques. Et n’essayant pas nécessairement de réinventer la roue, mais juste de faire quelque chose que nous savons être différent et nouveau et de maintenir un niveau de qualité avec notre composition pendant que nous travaillons. Et je pense que ce nouvel album, ça doit être comme ça. C’est comme ça en ce moment.

« Nous sommes en quelque sorte passés de « Pression et temps » étant très concis, et le prochain disque que nous avons fait, avec [2012’s] ‘Tête baissée’, étant un disque beaucoup plus large, stylistiquement et musicalement », a-t-il poursuivi. « Et puis nous avons en quelque sorte rebondi – concis et en quelque sorte ouvert. Et il y avait un vrai juste milieu avec « Racines sauvages ». Ce n’était pas si concis — il y avait de grosses chansons sur ce disque, des chansons plus longues, plus larges. J’ai l’impression que ce disque est un disque plus large. C’est peut-être notre plus long disque et notre plus gros disque. Je pense donc que cela pourrait être un peu plus majestueux. [Laughs] Rappelez-vous que j’ai toujours dit que « la pression et le temps » n’étaient pas ‘Le mur’. Cela pourrait être ‘Le Mur’. [Laughs] »

Vacance a poursuivi en disant qu' »il y a un petit concept vague qui se passe » avec le nouveau FILS RIVAUX album, mais il a refusé d’élaborer. « Je ne veux pas trop en dire », a-t-il expliqué.

En juin, FILS RIVAUX a organisé un événement en direct de deux nuits, « Paire d’As », du casino historique de Catalina sur l’île de Santa Catalina. Ils ont joué leur premier LP, « Avant le feu » (2009), dans son intégralité sur la première nuit et leur EP éponyme, « Fils rivaux » (2010), sur le deuxième.

Plus tôt cette année, FILS RIVAUX a lancé son propre label, Enregistrements en langue sacrée, avec distribution par Trente Tigres. Le groupe a récemment récupéré les droits principaux de plusieurs de leurs premières sorties et les réintroduit dans le monde en remasterisant d’abord leur premier LP indépendant et leur EP éponyme sur tous les DSPS, CD et vinyle pour la première fois.

« Racines sauvages » a non seulement remporté un 2020 Grammy Award nomination dans la catégorie du « Meilleur album rock », mais a également remporté un Grammy nomination pour « Best Rock Performance » pour le top 10 des morceaux rock « Dommage ». L’effort a été produit par Cobb au célèbre de Nashville RCA Studio A, et le tout aussi légendaire Studio de son de Muscle Shoals à Muscle Shoals, Alabama.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).