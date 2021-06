Rival Sons annonce la performance de deux nuits en direct de «Pair Of Aces»

Deux fois-Grammy-groupe nominé FILS RIVAUX a annoncé un événement livestream de deux nuits, “Paire d’As”, en direct du casino historique Catalina sur l’île de Santa Catalina, qui sera diffusé dans le monde entier les 19 et 26 juin à 14h00 PT / 17h00 ET / 23h00 CET. “Paire d’As” marquera les toutes premières performances en direct du groupe, qui devraient être diffusées depuis l’île de Santa Catalina, juste au large de la côte de Long Beach, en Californie, où FILS RIVAUX a d’abord vu le jour en 2009. Interprétant les albums qui ont tout déclenché pour eux, le samedi 19 juin, ils joueront leur premier LP complet, “Avant le feu” (2009), dans son intégralité pour la première fois au Catalina Casino, un lieu vieux de 92 ans surplombant la baie d’Avalon. Une semaine plus tard, le samedi 26 juin, ils retourneront à Catalina pour interpréter l’EP éponyme, “Fils rivaux” (2010), de haut en bas.

Présenté par Pays vivant et Veep, billets pour “Paire d’As” mis en vente aujourd’hui. La vente générale commence à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE.

Plus tôt cette année, FILS RIVAUX a annoncé le lancement de son propre label, Enregistrements en langue sacrée, avec distribution par Trente Tigres. Le groupe a récemment récupéré les droits principaux de plusieurs de ses premières sorties et les a réintroduits dans le monde en les remasterisant d’abord. “Avant le feu” et l’EP éponyme sur tous les DSPS, CD et vinyle pour la première fois.

En regardant en arrière, FILS RIVAUX également faire un bond en avant alors qu’ils continuent à travailler sur plus de musique et le suivi de 2019 “Racines sauvages”.

“Racines sauvages” non seulement gagné 2020 Grammy Award nomination dans la catégorie du « Meilleur album rock », mais a également remporté un Grammy nomination pour la « Meilleure performance rock » pour le top 10 des chansons rock “Dommage”, ainsi que le single radio rock n°1 “Fais ton pire”. Produit par multi-Grammy Award gagnant Dave Cobb au célèbre de Nashville RCA Studio A, et le tout aussi légendaire Studio de son de Muscle Shoals à Muscle Shoals, Alabama, “Racines sauvages” est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming.

Depuis leur apparition en 2009, FILS RIVAUX ont tranquillement ravivé et rechargé le rock ‘n’ roll avec des voix imposantes, des riffs sans compromis et des grooves tonitruants. Après la sortie indépendante de leur premier long-métrage “Avant le feu”, ils ont été triés sur le volet pour se produire aux côtés de tout le monde de AC DC à SABBAT NOIR. Travailler avec un producteur de longue date Dave Cobb, le groupe a livré une série d’albums acclamés par la critique — “Pression & Temps” (2011), “Tête baissée” (2012), “Grande Walkyrie de l’Ouest” (2014) et “Des os creux” (2016) – alors qu’ils étaient en tête d’affiche d’émissions à guichets fermés sur plusieurs continents. 2019 “Racines sauvages” a innové pour le groupe. “Fais ton pire” a atteint le n ° 1 à la radio rock en tant que premier sommet des charts au format. Il a également marqué plus de 40 millions de flux et compte. Ils ont livré une performance électrisante sur “Le Late Late Show avec James Corden” et a été acclamé par Panneau d’affichage, Pierre roulante, et beaucoup plus.

Crédit photo: Steve Thrasher



