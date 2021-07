FILS RIVAUX reprendra la route en Amérique du Nord le “Pression et temps” tournée cet automne. La série de titres de six semaines verra le groupe célébrer le 10e anniversaire de l’album 2011 “Pression et temps” en interprétant le longplayer historique en direct dans son intégralité. La tournée débute le 29 septembre à Culture Room à Fort Lauderdale, en Floride et comprend des arrêts dans des lieux légendaires tels que le Ryman Auditorium à Nashville, le Riviera Theatre à Chicago, The Warfield à San Francisco, The Wiltern à Los Angeles, et vient à une clôture le 13 novembre à House of Blues à Anaheim, en Californie. La plupart des dates de la tournée comprendront le soutien de DOROTHIE, avec certaines dates prises en charge par REIGNWOLF ou alors MYRON ELKINS. La prévente officielle des billets démarre le mercredi 21 juillet à 10h00 heure locale, tandis que les préventes partenaires commencent le jeudi 22 juillet à 10h00 heure locale. La mise en vente générale sera mise en ligne le vendredi 23 juillet à 10h00, heure locale.

Pour la première fois, FILS RIVAUX interprétera leur deuxième album préféré, acclamé par la critique et culte, “Pression et temps”, du haut jusqu’en bas. A son arrivée en 2011, “Pression et temps” a valu au groupe une reconnaissance mondiale et a depuis amassé plus de 40 millions de streams et a suscité de nombreux éloges avec le BBC affirmant qu’il est “simplement bourré d’airs entraînants”.

Le mois dernier, FILS RIVAUX illuminé le sud de la Californie avec un événement en direct de deux nuits, “Paire d’As”, en direct du casino historique Catalina sur l’île de Santa Catalina. Ils ont joué leur premier LP, “Avant le feu” (2009), dans son intégralité sur la première nuit et leur EP éponyme, “Fils rivaux” (2010), sur le deuxième.

Plus tôt cette année, FILS RIVAUX a lancé son propre label, Enregistrements en langue sacrée, avec distribution par Trente Tigres. Le groupe a récemment récupéré les droits principaux de plusieurs de leurs premières sorties et les réintroduira dans le monde en remasterisant d’abord leur premier LP indépendant et leur EP éponyme sur tous les DSPS, CD et vinyle pour la première fois. Des variantes de vinyle en édition limitée sont disponibles en pré-commande sur www.sacredtonguerecordings.com. Ils ont imprimé une série exclusive de 1000 exemplaires des deux “Avant le feu” et “Fils rivaux”. “Avant le feu” viendra dans une variante orange, tandis que l’EP est disponible dans une variante transparente avec des éclaboussures d’or. Il y aura également des couleurs exclusives aux détaillants indépendants de chaque version en orange translucide et en cristal clair, respectivement. Une répression de “Pression et temps” n’a pas été annoncé mais est attendu dans les prochains mois.

En regardant en arrière, FILS RIVAUX également faire un bond en avant alors qu’ils continuent à travailler sur plus de musique et le suivi de 2019 “Racines sauvages”. “Racines sauvages” a non seulement remporté un 2020 Grammy Award nomination dans la catégorie du « Meilleur album rock », mais a également remporté un Grammy nomination pour la « Meilleure performance rock » pour le top 10 des chansons rock “Dommage”, et présente le single radio rock n ° 1 “Fais ton pire”. Produit par multi-Grammy Award gagnant Dave Cobb au célèbre de Nashville RCA Studio A, et le tout aussi légendaire Studio de son de Muscle Shoals à Muscle Shoals, Alabama, “Racines sauvages” est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming.

Des dates de tournée:

29 septembre – Ft. Lauderdale, Floride – Salle de culture+



30 septembre – Orlando, Floride – The Plaza Live+



01 octobre – Panama City, Floride – Sand Jam (Festival)



03 octobre – Nashville, TN – Ryman Auditorium*



05 octobre – Kansas City, MO – Le Truman*



08 oct. – Houston, Texas – House of Blues*



09 oct. – Dallas, Texas – House of Blues*



12 octobre – La Nouvelle-Orléans, LA – House of Blues*



13 octobre – Atlanta, GA – Buckhead Theatre*



14 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – The Underground*



16 octobre -Detroit, MI – Le Fillmore*



17 octobre – Cleveland, OH – House of Blues*



18 octobre – New York, NY – Webster Hall*



20 octobre – Pittsburgh, PA – Mr. Smalls Theatre*



22 octobre – Washington, DC – 9h30 Club*



23 octobre – Philadelphie, Pennsylvanie – The Fillmore*



24 oct. – Boston, MA – House of Blues*



26 oct. – Toronto, ON – HISTORIQUE*



28 oct. – Chicago, IL – Riviera Theatre*



29 octobre – Minneapolis, MN – The Fillmore *



31 octobre – Denver, CO – Ogden Theatre*



01 novembre – Salt Lake City, UT – The Depot*



04 novembre – Boise, ID – Revolution Concert House* (avec HALESTORM)



05 novembre – Spokane, WA – Knitting Factory*



07 novembre – Vancouver, C.-B. – L’Orpheum*



08 novembre – Seattle, WA – The Showbox*



09 novembre – Portland, OR – Crystal Ballroom*



11 novembre – San Francisco, Californie – Le champ de guerre^



12 novembre – Los Angeles, Californie – The Wiltern^



13 novembre – Anaheim, Californie – House of Blues^

Support:

+ MYRON ELKINS



* DOROTHIE



^ REIGNWOLF