Rivaldo dit à l’Angleterre ce qu’elle doit ajouter pour remporter la Coupe du monde

L’Angleterre a dépassé la Hongrie lors des éliminatoires de la Coupe du monde hier soir pour consolider sa place en tête du Groupe I – et Rivaldo les classe parmi les favoris au Qatar.

“L’équipe nationale anglaise était sur le point de remporter le titre de l’Euro et a récemment prouvé à quel point elle est bonne et à quel point elle s’est bien développée, donc je m’attends à ce qu’elle soit une très forte opposition à la Coupe du monde du Qatar l’année prochaine”, a déclaré Rivaldo. Betfair.

«Je pense qu’ils ont de bonnes chances d’atteindre une autre finale majeure très bientôt. Ils méritent d’être parmi les favoris comme le Brésil, la France ou l’Italie.

Rivaldo pense que l’Angleterre doit être plus courageuse lors du prochain tournoi et essayer d’être plus proactive avec le ballon dans les 90 minutes.

« Il faut aussi être un peu plus audacieux et viser la victoire au lieu d’attendre que les choses se passent dans les prolongations et les tirs au but.

« Le Brésil et la France ont récemment remporté des titres importants basés sur un style de football personnalisé et offensif et je pense toujours que c’est le meilleur chemin pour devenir un vainqueur.

« Des équipes comme le Brésil, la France ou l’Italie ont tendance à être fortes dans les moments décisifs des tournois, ce qui les aide à remporter des titres. D’un autre côté, l’Angleterre échoue systématiquement depuis longtemps et cela s’est encore produit lors de l’Euro 2020, ils ont donc encore un peu de travail à faire.

“Jouer avec attitude et personnalité dans ces matches peut être la clé pour que l’équipe anglaise retrouve enfin la gloire internationale.”