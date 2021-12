Rivaliser sans sentir vos pieds

11/12/2021 à 08:00 CET

Les grands championnats européens entrent dans leur dernière ligne droite. Dans la partie la plus décisive du championnat. Pratiquement les premiers tours ont été joués et, après les vacances de Noël, il y a une deuxième partie de saison où tous les enjeux sont définis. La Ligue des champions reviendra, la phase éliminatoire de la Ligue Europa commencera et les tournois nationaux chercheront leur champion, celui qui lèvera le titre entre avril et mai. Puis, arrêt temporaire au début de l’été et retour sur le ring en attendant une Coupe du monde qui se jouera en décembre pour la première fois de l’histoire.

Il y a cependant des ligues qui ont déjà remis le titre, ont baissé les blinds et attendront enfermés à domicile que l’hiver passe pour remettre le ballon sur l’herbe. Les pays nordiques ne rivalisent pas pendant les mois les plus froids. Les températures empêchent de pratiquer des sports de plein air et, par conséquent, ces tournois fonctionnent à l’opposé du reste de l’Europe occidentale.

Les championnats suédois, finlandais, norvégien et islandais sont déjà terminés et reprendront au printemps après avoir surmonté l’hiver glacial qui commence déjà à les hanter. Malmö a remporté l’Allsvenskan, Helsinki a levé le Veikkausliiga et Bodo / Glimt ont remporté leur deuxième titre Eliteserien.

« Le jour où nous avons été proclamés champions, le dernier jour, il faisait très froid & rdquor ;, explique pour Sport Dossier le défenseur colombien du HJK Helsinki Luis Murillo, tout nouveau champion de la ligue finlandaise. « Nous avons joué contre les KuPs à Kuopio et il faisait deux degrés en dessous de zéro & rdquor;, explique le défenseur central, qui compte quatre saisons dans la Veikkausliiga. « Ils m’appellent iceman & rdquor ;, dit-il. «Je m’y suis tellement habitué que je suis l’une des rares personnes à faire de la récupération avec de la glace.. Je suis bizarre, parce que même les Finlandais ne le font pas. Ils entrent dans le sauna & rdquor;, commente Murillo, qui dans quelques jours ira dans sa Colombie natale pour profiter des vacances.

Températures de congélation

En hiver, les températures dans le nord de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et de toute l’Islande peuvent atteindre jusqu’à 45 degrés Celsius. Dans le sud, le climat est moins agressif, mais la sensation thermique et la neige, présente depuis plus de quatre mois, empêchent de jouer au foot de manière détendue.

« Autant que le corps le veut, il ne chauffe pas bien & rdquor;Murillo reconnaît. En ces temps, de nombreuses équipes professionnelles des pays nordiques s’entraînent en salle. Surtout celles situées au centre et au nord. La plupart d’entre eux disposent d’installations parfaitement préparées pour pratiquer le sport dans des conditions saines.

« Il s’entraîne dans des domaines d’une qualité pas si parfaite, mais il est à l’intérieur et il ne fait pas si froid. A Kuopio ou Seinäjoki, ils s’entraînent toujours dans un terrain couvert chauffé. S’ils n’avaient pas ces installations, ils ne pourraient pas s’entraîner & rdquor;, explique le défenseur central colombien.

Un de ses compatriotes a également joué dans l’un des pays nordiques. Mais il l’a fait dans les années 2000, sans autant de technologie et sans infrastructures modernes ayant atteint le football professionnel. Sebastián Bojassen, né en Suède mais de parents colombiens, a vécu dans le pays scandinave jusqu’à l’âge de 31 ans.

« Le froid était terrible. Je me levais le matin, ouvrais la fenêtre et mesurais combien de pouces de neige il y avait. Comme ça, il savait si le terrain serait bon ou mauvais, explique l’ancien milieu de terrain à Sport Dossier.

Bojassen, qui a porté le maillot d’Hammarby pendant dix saisons, se souvient – maintenant avec le sourire – des conditions terribles dans lesquelles il allait s’entraîner lorsque les températures ont commencé à chuter : « Une balle au visage, tu ne l’as pas senti. Cela ressemblait à une claque, mais quand vous arriviez aux vestiaires, vous commenciez à ressentir des brûlures, une tache sortait et vous aviez une marque énorme sur votre visage. Dans les douches, quand l’eau chaude vous tombait dessus c’était horrible, ça vous brûlait & rdquor;.

Pré-saison intérieure

Si la saison régulière dans ces ligues débute entre mars et avril, les phases de préparation doivent avoir lieu en janvier et février. Ce sont les deux pires mois d’hiver. Les températures chutent et les conditions météorologiques font de la pratique du football un défi pour le corps.

« Jair, le Brésilien, a été blessé. Il a voulu faire demi-tour et a blessé son ravisseur. C’est parce que le corps ne chauffe pas assez & rdquor;, reconnaît Murillo, le Colombien du centre d’Helsinki. Pour les footballeurs habitués au soleil et aux températures agréables, rejoindre la Finlande, la Suède ou la Norvège est un choc considérable. « Beaucoup d’étrangers ont peur & rdquor;, explique Bojassen.

« J’ai toujours pensé aux Latino-Américains et aux Africains qui arrivent lors de la pré-saison de janvier et février. C’est un coup très fort. Ils arrivent couverts de vêtements, ils ne savent pas comment se débrouiller dans ce climat et ils se découragent & rdquor ;, commente le Suédois-Colombien, qui souligne l’importance de savoir assumer psychologiquement un changement de vie aussi radical : « Il n’est pas seulement la neige, c’est l’obscurité. Dans les pays nordiques, il n’y a pas de soleil. Cela affecte beaucoup. Sombre, neige et froid. Si vous n’y êtes pas habitué, c’est très dur & rdquor ;.

De nombreux étrangers viennent sur ces territoires et, comme solution au froid, ils se remplissent de couches de vêtements. Pour Sebastián Bojassen, se couvrir ne suffit pas. Il faut savoir réguler son corps, savoir s’habiller et savoir respirer. « Ici on sait se réchauffer et bien respirer. Si vous respirez trop fort, vous vous figez. Si vous transpirez, vous ne pouvez pas enlever votre casquette, c’est un choc fort contre votre corps & rdquor;, illustre l’ancien joueur d’Hammarby

Et l’européenne ?

Cette saison, Bodo/Glimt ont une nouvelle fois été proclamés champions de Norvège. Il l’a fait pour la deuxième fois consécutive après avoir décroché, l’an dernier, le premier titre de champion de son histoire. Les hommes de Kjetil Knutsen concourront même pour figurer parmi les 16 meilleures équipes de la Conference League. Situés juste au nord du cercle polaire arctique, ils ont marqué six buts contre la Roma de Mourinho et se battront pour être en huitièmes de finale.

Par conséquent, en février, le Bodo / Glimt continuera de concourir au milieu de la vague glaciale. « Au niveau des installations, ils sont super préparés & rdquor ;, l’Andorran Marc Vales marque pour Sport Dossier. Le défenseur central norvégien de Sandefjord tente de rassurer ceux qui pensent que visiter l’Aspmyra Stadion en février va être terrible : « Ces équipes ont les conditions pour accepter ce type de match en hiver. De plus, il a tendance à n’être qu’un seul jeu. Le Bodo / Glimt est super prêt. S’il neige, en un instant les machines et le chauffage l’emportent. Le stade est parfait & rdquor;.

N’ayant pas le temps de se reposer, Bodo/Glimt doivent s’échauffer rapidement pour pouvoir jouer en pleine forme dans les tours qualificatifs de la compétition européenne. « S’ils ont la chance de jouer en Europe, ils prennent des vacances quand ils le peuvent. Des semaines en vrac et un peu plus. Ces équipes s’affrontent généralement tout au long de l’année & rdquor;, explique Vales, qui ne voit pas trop d’équipes nordiques avec un niveau suffisant pour atteindre ces phases : « Les équipes qui touchent vraiment l’Europe et ont des options pour passer la phase de groupes, dans le nord il y en a peu. En Islande, je ne vois pas d’équipe faire une grande compétition européenne. En Suède, Norvège et Finlande il pourrait y avoir des équipes plus intéressantes, mais elles sont peu nombreuses & rdquor ;.