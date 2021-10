Rivalité Brentford contre Chelsea: Moneyball contre beaucoup d’argent

La Premier League a un nouveau derby dans l’ouest de Londres à se mettre sous la dent ce week-end alors que Chelsea voyage pour affronter les nouveaux arrivants de haut niveau Brentford.

Avec les clubs à quelques encablures les uns des autres, il existe un lien géographique évident entre eux, mais en réalité, les rivaux londoniens sont à des kilomètres les uns des autres pour la plupart des autres choses.

Le propriétaire de Brentford, Matthew Benham (à gauche) et Roman Abramovich ont des approches très différentes pour gérer leurs clubs de football

Des profils de Matthew Benham et de Roman Abramovich aux différentes politiques de transfert des clubs, les Bees et les Blues sont à peu près opposés en termes de fonctionnement, ce qui signifie que l’affrontement de samedi sera le face-à-face ultime.

talkSPORT vous apportera ce derby exclusivement en direct et nous examinons ici les profils entre les nouveaux rivaux de la Premier League…

Brentford contre Chelsea : profils des propriétaires

Le propriétaire de Brentford, Benham, est la définition du bon garçon local.

Le supporter des Bees est venu à la rescousse du club en 2009 avec l’offre initiale d’investir des sommes importantes sur une période de cinq ans pour aider le club de League One de l’époque à sortir de sa situation financière difficile.

Cependant, après seulement deux ans d’implication, Benham avait investi environ 20 millions de livres sterling avec des fans organisant une réunion pour lui demander d’acheter le club, ce qu’il a fait.

Débutant sa carrière dans le secteur bancaire, Benham a rejoint une société de paris sportifs où il a utilisé l’analyse pour développer des modèles de jeu prédictifs, ce qui a constitué la base du modèle commercial de Brentford ces dernières années.

.

Thomas Frank dirige la première équipe alors que Brentford continue de s’adapter à la vie en Premier League

Pour Abramovich, le parcours pour devenir l’une des personnes les plus riches du monde est légèrement différent.

Après s’être aventuré dans le monde des affaires pendant ses années dans l’armée, le Russe s’est lancé dans le monde du commerce avant d’investir des sommes importantes dans le secteur pétrolier.

Il a ensuite acheté Chelsea à Ken Bates et à un moment donné, ses entreprises ont fait d’Abramovich la deuxième personne la plus riche du Royaume-Uni.

Sous la direction de la Russie, le club s’est depuis établi comme l’une des équipes de football les plus grandes et les plus titrées au monde avec deux Ligues des Champions, deux Ligues Europa et cinq titres de Premier League à leur actif.

.

Roman Abramovich a connu un énorme succès depuis son arrivée en tant que propriétaire de Chelsea Brentford v Chelsea: stratégie de transfert

Brentford est réputé pour avoir l’une des approches les plus uniques en matière de recrutement dans le football mondial.

Le club utilise une approche statistique, surnommée « Moneyball », qui repose sur l’analyse de plusieurs métriques clés pour chaque poste.

Essentiellement, les Bees achètent des joueurs qui ont des évaluations inférieures à celles que leur capacité statistique mérite, en utilisant les joueurs pour améliorer l’équipe avant de les revendre pour un prix supérieur à la valeur marchande.

Ollie Watkins a rejoint le club depuis Exeter City pour 1,8 million de livres sterling avant d’être vendu à Aston Villa pour un montant supérieur à 28 millions de livres sterling trois ans plus tard.

Les bénéfices réalisés sont ensuite réinvestis dans l’équipe pour garantir que la première équipe de Brentford est constamment renforcée tout en étant fondamentalement autosuffisante.

. – .

Ollie Watkins a été vendu pour un profit énorme après seulement trois ans avec Brentford

Chelsea adopte une approche différente.

Depuis qu’Abramovich a pris les commandes, l’équipe de l’ouest de Londres n’est pas étrangère à la signature de grosses sommes d’argent afin de constamment se battre pour les trophées et les titres de champion.

Ces dernières années, le club a dépensé d’énormes sommes pour Romelu Lukaku, Kai Havertz et Kepa Arrizabalaga.

Ils ont également mis l’accent sur la signature de joueurs qui, à tout le moins, maintiendront leur valeur pendant la durée de leurs contrats – ce qui n’a pas toujours été le cas avec Juan Sebastian Veron et Andriy Shevchenko.

Cela dit, Chelsea a utilisé son académie de jeunes pour un réel avantage financier avec des exemples récents tels que Fikayo Tomori et Tammy Abraham quittant le club pour des frais importants qui ont ensuite été utilisés pour financer des transactions importantes.

Lukaku est le dernier d’une longue lignée de signatures de gros sous pour Chelsea Brentford v Chelsea: ambitions en Premier League

Alors que les deux rivaux de l’ouest de Londres ont des modèles commerciaux très différents, cela est en grande partie dû à leurs ambitions différentes en Premier League.

Brentford est un club qui ne peut tout simplement pas se permettre d’égaler Chelsea en ce qui concerne les frais de transfert et les salaires des joueurs, ce qui signifie que l’accent pour l’équipe de Thomas Frank doit être mis sur des investissements judicieux.

Acheter des joueurs à bas prix et les vendre pour un profit significatif semble facile dans la pratique, mais c’est la profondeur et le détail de l’analyse statistique du club qui minimise les risques et garantit que leurs transactions s’avèrent rentables le plus souvent.

L’objectif de Brentford cette saison est simplement d’éviter la relégation au championnat.

Compte tenu de leur record impressionnant d’amélioration chaque saison au cours des dernières années, vous ne parieriez certainement pas contre eux poursuivant cette trajectoire ascendante et s’établissant dans l’élite.

.

Thomas Tuchel espère obtenir un titre de Premier League pour Chelsea

Chelsea, quant à lui, aura toujours pour objectif de maintenir sa position près du sommet de la pyramide du football.

Les Bleus sont champions d’Europe en ce moment et la pression est donc sur Abramovich et co pour continuer à investir afin de préserver leur position, sinon ils risquent d’être dépassés mais l’élite européenne.

Sur le plan national, il est clair de voir quelle est la cible de Chelsea.

Manchester City et Liverpool ont dominé la Premier League ces dernières années, tandis que Manchester United investit également massivement dans la chasse au titre.

Si Chelsea veut être le meilleur, il doit trouver un moyen d’attirer les meilleurs joueurs, ce qui n’est pas bon marché.

Brentford et Chelsea sont peut-être dans des endroits très différents en termes d’économie et de soutien en ce moment, mais avec les deux parties sur une tendance à la hausse, le derby de l’ouest de Londres de samedi devrait être une rencontre accrocheuse.

