Rivas et Rozicki se disputent le premier Bridgerweight mondial de l’histoire, qui pourra être suivi en Espagne

Ce vendredi au Canada, nous aurons la première Coupe du monde de l’histoire des Bridgerweight.

C’est une catégorie uniquement reconnue par la WBC comme un pont entre les poids lourds et les poids lourds. D’autres organisations n’ont pas adhéré, et ne semblent pas le faire, en plus d’avoir le rejet de la majorité des journalistes le considérant comme un simple effort de collecte d’impôts, nous ne pensons donc pas qu’il s’agira d’une catégorie large.

De plus, récemment, nous avons vu qu’Oleksandr Usyk, tout juste sorti du cruiserweight, a été capable de performer avec succès chez les poids lourds, battant même un champion du monde unifié comme Anthony Joshua, ce qui a ajouté une base empirique au besoin nul de cette invention. l’organisme présidé par le Sulaiman.

Quoi qu’il en soit, Montréal accueillera un combat entre les Colombiens résidant dans cette ville Oscar Rivas (27-1, 19 KO) et le Canadien Ryan Rozicki (13-0, 13 KO), remplaçant de Bryant Jennings. Rivas est le favori en raison de sa plus grande expérience et de sa taille, mais il ne peut être négligé devant le coup de poing du jeune Rozicki. La soirée proposera d’autres bons combats, avec des combattants aussi compétents que Sébastien Bouchard (19-2, 8 KO) au poids welter ou Steve Rolls (20-1, 11 KO), ancien adversaire de Gennadiy Golovkin, au milieu.

Sur la balance, Óscar Rivas pesait 100 800 kilogrammes, tandis que Ryan Rozicki pesait 92 100 kilogrammes, oscillant respectivement autour des limites supérieure et inférieure de la division.

La FITE diffusera la soirée historique, comme elle plus ou moins, pour l’Espagne pour environ 8’50 euros pour changer, avec une diffusion qui commence à 1h00 le lendemain matin. Il peut être loué ici.