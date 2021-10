Rivas remporte le premier championnat Bridgerweight dans un combat magnifique

Le Colombien Oscar « Kaboom » Rivas, adopté par les Canadiens, a remporté une victoire via UD pour soulever la nouvelle couronne Bridgerweight du World Boxing Council, battant l’intrépide et courageux combattant néo-écossais Ryan « Bruiser » Rozicki, qui l’a fait se battre à chaque centimètre. un fabuleux match de puissance à puissance au Théâtre L`Olympia de Montréal, somptueusement restauré.

Ils ont tous deux fait la fierté de la nouvelle division et ont établi un glorieux héritage de la 18e division de boxe, avec un combat effervescent dont on se souviendra longtemps.

Après que Bryant Jennings n’ait pas pu concourir en raison des restrictions imposées par le pays, Ryan a accepté le combat avec un préavis de trois semaines seulement, mais il n’était pas un remplaçant facile. Il n’était pas non plus là pour rattraper les chiffres. Ambitieux et affamé, il s’est battu de tout son cœur contre l’homme le plus grand, le plus fort et le plus puissant, se créditant à merveille. Il a peut-être perdu son record invaincu, mais grâce à Jove, il a gagné de nouveaux fans et un grand respect.

Lors de la pesée officielle, Ryan, le plus grand et le plus mince, a enregistré deux cent trois livres. Alors qu’Oscar, plus petit mais plus robuste, avec un dos plus large, pesait deux cent vingt-deux livres, seulement deux livres dans la limite des 224 livres, et au fur et à mesure que le combat progressait, le poids supplémentaire s’est avéré être un avantage distinct pour lui.

Jusqu’à présent, Ryan, qui a maintenant 13-1, 13 KO, a combattu quarante-trois rounds et n’a jamais dépassé la sixième place. Alors qu’Oscar est plus expérimenté, maintenant 28-1, 19 KO ont combattu cent vingt-deux rounds et savent ce que c’est que de parcourir toute la distance.

Tout en touchant sportivement des gants juste avant le début de l’action, l’arbitre Mike Griffin leur a souhaité bonne chance à tous les deux en disant : « Que Dieu vous bénisse tous les deux. De nombreux combats sont appelés par euphémisme par l’épithète « guerre ». Celui-ci est vraiment à la hauteur de la description qui est souvent utilisée et qui est parfois appliquée avec désinvolture. Ryan en gants noirs utilisait son jab puis s’éloignait. Il a lancé un uppercut droit, mais est ensuite venu un choc presque sismique d’Oscar en gants jaunes, qui a atterri une énorme main droite courte, qui a secoué Ryan jusqu’à ses bottes, quelques secondes seulement avant la cloche.

Ryan utilisait son jab gauche au début de la seconde, mais a de nouveau été attrapé avec une grosse main droite. Les deux ont échangé des uppercuts, puis Oscar a déchaîné une autre grosse main droite, que Ryan a bien prise, montrant une excellente condition physique. Ryan a commencé à s’étaler dans le troisième, rapprochant Oscar du corps, suivi d’un uppercut droit. Ryan n’a pas reculé et s’est défendu avec enthousiasme.

Une autre main droite courte a blessé Ryan au quatrième et il a répondu avec un crochet gauche intelligent, mais ses coups de poing n’ont pas eu la même influence vibrante. Il a été rattrapé par une autre droite et a répondu avec une combinaison de gauche à droite. Ryan n’utilisait pas sa plus longue portée, préférant emballer Oscar, pour l’empêcher d’avoir un effet de levier à mi-distance sur ses coups, ce qui s’est déjà avéré si destructeur. Plus de même dans le cinquième et le nez de Ryan a commencé à saigner beaucoup. Bien que bien aidé par son coin, il continuerait à saigner pour le reste du combat. Oscar a atterri plus précisément et fréquemment en sixième position. La guerre d’usure à courte portée lui avait parfois fait ouvrir la bouche pour inhaler de profonds courants d’air et d’oxygène.

Ryan a eu de sérieux ennuis au septième. Oscar a lancé une attaque fulgurante avec un fort pied gauche à la tête, suivi d’un coup de poing encore plus fort à droite et d’un uppercut droit qui a cassé la tête de Ryan en arrière. Il retourna péniblement dans son coin après que la cloche eut sonné d’une démarche lente, martelée… mais effrontée.

S’assurer dans le huitième avec un Oscar plus lourd qui a forcé Ryan dans les cordes avec Ryan semblant fatigué, mais magnifiquement provocant, gardant sagement ses gants. Plus de pression d’Oscar au neuvième avec un coup gauche et un crochet droit qui a secoué Ryan à travers le garde et est entré directement. Au 10e, des coups gauches courts mais efficaces et un gauche au foie d’Oscar, pour être attrapé avec une combinaison gauche-droite et une forte main droite de Ryan.

Oscar a vraiment essayé de le finir à la onzième. Il a décroché un puissant crochet gauche, suivi d’un excellent crochet droit, blessant gravement Ryan, mais il s’est regroupé et a continué à se battre, pour être attrapé avec un coup de poing court légèrement moins puissant directement à la tête.

Au douzième et dernier tour, Oscar a attaqué de la main droite, mais il avait déjà l’air très fatigué et a été poussé au tapis d’une manière inhabituelle. Ryan a relâché ses mains et a été attrapé avec une main droite et tiré vers les cordes. Désireux d’essayer d’en finir et de l’arracher à la braise dans les dernières secondes, comme il l’avait fait auparavant contre Bryant, Oscar a lancé un uppercut à droite et à gauche, mais Ryan, qui a été grièvement blessé au front gauche par ces coups, a continué à échanger. jusqu’à la fin, Ryan s’est battu jusqu’à la cloche. Ils se sont tous les deux embrassés et se sont tenus par le bras droit. Une démonstration très appréciée d’un esprit sportif formidable, honnête et respectueux.

Après que le résultat ait été annoncé et que son équipe l’ait embrassé avec ferveur, Oscar s’est permis un large sourire éblouissant. Il a d’abord mis la ceinture verte et dorée autour de sa taille à l’envers, mais cela a été instantanément rectifié. Les fans les ont tous les deux encouragés avec enthousiasme, et OMG, ils le méritaient tous les deux !

Quel premier combat spectaculaire pour le championnat bridgerweight.

(Photos : fourni)