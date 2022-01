Rivaux éternels, chaos divin

01/08/2022 à 07:59 CET

Dans les éditions précédentes de Sport Dossier, nous nous sommes demandé ce qui fait d’un match de football un derby. Un affrontement social, une dualité politique, peut-être une lutte de quartier… Les compléments de la rivalité sont variés mais dans son essence demeure toujours un élément : le quartier.. En définitive, un derby est un match joué entre deux équipes d’une même ville. Et attention car s’il est évident à dire, ce dernier détail n’est pas toujours facile de s’entendre.

Personne ne doutera du derby de Barcelone, peu importe à quel point le stade de l’Espanyol est situé en dehors des limites de la capitale catalane depuis 12 ans. On ne peut pas non plus reprocher à Manchester United d’avoir organisé ses duels contre City dans une enceinte construite dans la ville voisine de Trafford. De la même manière, Anderlecht conteste le derby bruxellois alors qu’il n’appartient pas à cette Mairie. Il y a des cas où le quartier du football couvre un territoire plus grand que ce que les cartes dessinent officiellement, comme si la puissance de ce sport générait sa propre cartographie. C’est le cas d’Athènes, dont l’aire métropolitaine comprend la capitale grecque mais aussi la ville maritime du Pirée.. La tension entre le centre de bien-être (représenté par le Panathinaikos) et la population portuaire (entassée autour de l’Olympiacos) alimente depuis un siècle la grande rivalité du football grec. Un derby qui, peut-être sans être à la discrétion des plus puristes, constitue l’un des exemples les plus extrêmes de ce qu’implique précisément un derby : une confrontation totale et absolue, dans toute compétition, catégorie ou même discipline dans laquelle les deux clubs coïncident. Ce qui, dans le cas d’entités multisports, peut arriver plus d’une dizaine de fois par an.

Laissant de côté le cas d’autres sports, qui parfois égalent et dépassent même l’acrimonie des matches de football – en 2007, il y avait un fan décédé dans un Panathinaikos-Olympiacos de volley-ball féminin – ces matches représentent « Le derby des éternels rivaux ». C’est du moins son surnom le plus doux ; d’autres, avec un sens encore plus tragique, l’appellent « La mère de toutes les batailles ». De son côté, la BBC britannique l’a nommé en 2014 « Le derby le plus fou d’Europe & rdquor;. Et c’est que comme dans d’autres rivalités typiques du continuum Balkans-Grèce-Turquie, l’utilisation de la pyrotechnie confère à ces matchs une explosivité peut-être très visuelle mais aussi quelque peu dangereuse de l’avis du visiteur le plus prudent.

Distance de compétition

Disons que c’est le meilleur match à partager avec quelqu’un qui n’a jamais été au football. ça peut être trop grossier. Il conserve un certain arôme de testostérone méditerranéenne et aux yeux des moins initiés ce derby sera ridiculement féroce, comme si nombre de ceux qui en étaient témoins dans le stade semblaient participer à une transe collective exagérée pour un simple événement sportif. Mais c’est que sous quelques couches ce derby est aussi ça, un match de foot entre deux équipes voisines. Le plus réussi dans votre pays.

Peut-être que le pluriel est inutile car au cours des 25 dernières années, le Panathinaïkos n’a été que deux fois au-dessus de son rival. Ils correspondent à leurs deux seuls titres de champion de ce quart de siècle ; Au cours de cette période, l’Olympiacos en a accumulé 21. La distance de compétition est plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été. Et bien que le Panathinaikos soit toujours le deuxième plus grand club de Grèce – et le seul à avoir disputé une finale internationale, pas moins qu’en Coupe d’Europe -, le match du week-end prochain manque d’intérêt au tableau. Le Panathinaikos a à peine repéré un Olympiacos qui a mené le classement avec 16 points de plus depuis sa quatrième place.

Finies les années où la ligue grecque était une pièce de monnaie lancée en l’air : soit l’un gagnait, soit l’autre. Jusqu’à ce que la drachme tombe à fleur de peau. C’est arrivé lors de la saison 1981-82, quand avec l’Olympiacos et le Panathinaikos à égalité pour tout, une finale a dû être improvisée. Vicente Estavillo, une moitié uruguayenne oubliable, a réalisé dans ce duel à deux têtes l’un des rares buts de sa carrière à donner le titre à ceux du Pirée. Un autre protagoniste improbable de ce derby était l’arbitre léonais Enrique Blanco Pérez. A lui le coup de sifflet lors de l’une des dix finales de coupe qui s’étaient jouées entre les deux grands du football grec, parfois confiées à des arbitres étrangers. Avec la malchance des années 60, la sienne était la seule qui nécessitait une relecture. L’Olympiacos a fini par gagner et Blanco –qui a dû siffler les deux matchs–, a pris sa retraite la même saison.