Rivelino affirme que Neymar et Romario auraient fait la une au Mexique’70

L’ex-footballeur brésilien Roberto Rivelino a affirmé ce mardi que Neymar et Romario feraient les gros titres de la glorieuse équipe de leur pays qui a remporté la Coupe du monde à Mexico’70 et a ébloui le monde, et que l’un ou l’autre aurait pu occuper le poste de Tostao.

“En 70, Neymar jouait. Il allait jouer en 70 à cause de sa qualité et Tostao sortait. C’est pourquoi il jouerait et un autre qui jouerait également en 70 serait Romario, également à la place de Tostao”, a déclaré Rivelino. dans le programme télévisé Arena SBT.

Neymar est la figure de proue de l’équipe brésilienne actuelle qui dispute la Copa América en tant qu’hôte et candidat favori pour le titre.

À côté de Pelé, Gerson, Tostao et Jairzinho, Rivelino faisait partie du quintette offensif Scratch qui a remporté la Coupe du monde sur le sol mexicain.

L’idole du club des Corinthians de São Paulo et maintenant commentateur à la télévision a reproché à l’actuel entraîneur Tite de ne pas avoir changé son style de jeu et a proposé comme entraîneur de Renato Gaucho, qui a quitté le club Gremio et dont le nom s’est imposé comme un éventuel remplaçant de l’entraîneur actuel.

“Le titre ne change pas. Il a son plan et le défend avec sa poitrine et son épée, mais si vous voyez qu’il n’a qu’un seul protagoniste : Neymar. Donc, Renato Gaúcho serait mon technicien. J’aime ça parce qu’il sait ce qu’il fait et ordonne de le faire sur le terrain », a-t-il déclaré.