River bat Newell’s et poursuit déjà les leaders Talleres et Lanús

16/09/2021 à 05:59 CEST

. / Buenos Aires

River Plate a battu les Old Boys de Newell 1-4 mercredi et est monté à Troisième place du classement de la Ligue Argentine, qui lui a laissé deux points derrière les leaders Talleres de Córdoba et Lanús. Un doublé de Julián Álvarez, un but de l’Uruguayen Nicolás De la Cruz et un autre du Colombien Jorge Carrascal ont scellé la victoire du Millionnaire dans ce qui était sa meilleure présentation jusqu’à présent dans le tournoi. L’équipe locale a été réduite par l’intermédiaire d’un ancien attaquant de River, Ignacio Scocco. River a ainsi ajouté sa sixième victoire en onze présentations et atteint 21 points.

Lanús s’est hissé au sommet du classement en battant Independiente 0-1, tandis que Talleres a fait de même après avoir battu Platense 2-1. Estudiantes de La Plata a terminé quatrième après sa victoire ce jeudi par 0-2 sur Unión, à Santa Fe, tandis que la cinquième position était pour Independiente malgré sa chute contre Lanús. Le Racing Club, avec 18 points, est sixième après avoir atteint un match nul 1-1 mardi sur le terrain de San Lorenzo. De son côté, Boca Juniors a renoncé mardi à Defensa y Justicia et est resté à la neuvième place avec 15 points, à distance de huit des deux leaders.

Lors de la onzième journée, Rosario Central a battu Banfield 1-2, les Argentinos et Patronato ont fait match nul 1-1, le Central Córdoba a battu l’Atlético Tucumán 2-0 lors des débuts de l’entraîneur Sergio Rondina, Godoy Cruz a battu à domicile 1-4 Sarmiento à Junín et il y avait deux autres nuls vierges : Gimnasia-Vélez et Arsenal-Colón.