River City Girls 2 obtient une nouvelle bande-annonce impressionnante avant sa sortie estivale

Filles de la ville de la rivière 2 a eu une révélation très originale et désinvolte à l’E3 en été grâce à Limited Run Games, et il a fait une autre apparition dans Indie World d’aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce de gameplay. Le développeur WayForward a également donné une fenêtre de sortie pour l’été 2022, donc cela semble bien se dérouler.

Il s’accélère un peu depuis le premier avec des personnages plus jouables et ce qui ressemble à des paramètres fantastiques. Quelques détails officiels sont ci-dessous.

WayForward est de retour avec la suite du célèbre beat-’em-up River City Girls. Il y a encore des problèmes à River City, avec des enjeux plus élevés, des rues plus méchantes et encore plus d’humour exagéré. Prenez le contrôle de l’un des six personnages, y compris les puissances de retour Kyoko et Misako. River City Girls 2 propose de nouveaux mouvements, ennemis, zones et objets… sans parler des chemins de branchement, ainsi qu’une nouvelle bande-son de la compositrice du premier jeu Megan McDuffee. Faites voler les poings en solo ou faites équipe avec un ami localement ou en ligne.