River City Girls Zero a été retardé jusqu’au « début 2022 »

Image: WayForward

WayForward a révélé River City Girls Zero ne sortira plus sur Nintendo Switch cette année.

Dans une mise à jour sur le compte Twitter officiel de l’entreprise, le talentueux développeur derrière le Shantae la série a annoncé cette localisation du titre Super Famicom de 1994 Shin Nekketsu Koha : Kunio-tachi no Banka serait repoussé au « début 2022 » pour s’assurer qu’il s’agissait de la « plus précise » et de la « meilleure expérience » possible.

« Mise à jour de River City ! Pour obtenir le port le plus précis et la meilleure expérience possible, River City Girls Zero (alias Shin Nekketsu Koha : Kunio-tachi no Banka) est maintenant prévu pour début 2022. Profitez de cette nouvelle illustration et attendez avec impatience de jouer à cela Beat-’em-up classique des années 90 l’année prochaine ! »

River City Girls Zero est la première fois que Misako et Kyoko font équipe avec Kunion et Riki. Alors que cette nouvelle version restera fidèle au jeu original, il y aura de nombreuses mises à jour :

« River City Girls Zero, quant à lui, permet aux joueurs de découvrir la première fois que Misako et Kyoko ont fait équipe avec Kunio et Riki pour descendre dans la rue dans une action percutante et époustouflante. Alors que les graphismes, la musique et le gameplay restent tous vrais à la sortie classique de Super Famicom 16 bits, cette version marque la première fois que le jeu de 1994 sera localisé pour l’Occident. Une nouvelle cinématique d’ouverture, de nouvelles cinématiques de manga et une nouvelle chanson thème de la compositrice de River City Girls Megan McDuffee ont été ajoutées comme bien. Partez en solo ou faites équipe avec un ami dans une coopérative locale et découvrez comment l’histoire de River City Girls a commencé ! »

Image: WayForward

Allez-vous descendre dans la rue lorsque River City Girls Zero arrivera sur Nintendo Switch au début de 2022 ? Commentez ci-dessous.