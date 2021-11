River City Saga: Three Kingdoms For Switch sera lancé en décembre (Japon)

Mettre à jour [Sat 27th Nov, 2021 02:00 GMT]: Après les célébrations du 35e Kunio-kun de cette semaine, Arc System Works et APlus Games ont désormais fixé une date de sortie japonaise pour River City Saga : Trois Royaumes. Il arrivera via le Nintendo Switch eShop le 16 décembre pour 3 740 yens.

Un mode bonus a également été révélé – prenant la forme d’un jeu d’action traditionnel à défilement de ceinture avec « des commandes simples et des batailles exaltantes ». Les joueurs vont vaincre des essaims d’ennemis suivis de combats de boss. Il comprendra également des classements, 10 étapes et 12 personnages jouables (source : Gematsu).

Il n’y a pas de mot sur la localisation, mais si nous entendons quelque chose – nous vous le ferons savoir. Voici la bande-annonce de la date de sortie :

Histoire originale [Tue 23rd Nov, 2021 05:30 GMT]: Plus tard cette semaine, le 27 novembre, la série Kunio-kun célébrera son 35e anniversaire. Dans le cadre de cela, une émission spéciale Arc System Works aura lieu le 26 novembre à 17h30 JST.

Il se penchera sur l’histoire de la série, annoncera les dernières informations sur le titre à venir River City Saga : Trois Royaumes et beaucoup plus. Vous pourrez le regarder en direct sur la chaîne YouTube d’Arc System Works.

Comme indiqué précédemment, le nouveau jeu Kunio-kun se déroule dans l’univers Romance of the Three Kingdoms. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article précédent et voir une bande-annonce ci-dessous :

Avez-vous hâte d’en savoir plus sur cette prochaine version ? Dites le nous dans les commentaires.