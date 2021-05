River Ega remporte la victoire après avoir battu CD Fontellas 1-2

08/05/2021 à 23:14 CEST

Triomphe de Rivière Ega 1-2 environ CD Fontellas la dernière réunion de la deuxième phase de la troisième division. le CD Fontellas est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Beti Onak par un score de 5-1 et a pour le moment eu une séquence de trois défaites consécutives. De la part de l’équipe visiteuse, le Rivière Ega a remporté à domicile 2-1 son dernier match du tournoi contre le Lourdes. Avec ce bon résultat, l’ensemble Andosilla est huitième, tandis que le Fontellas il est neuvième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Rivière Ega, qui en a profité pour ouvrir le tableau de bord grâce au succès de Jon Losa, terminant la première période avec un 0-1 sur la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Fontellero, qui a obtenu l’égalité grâce à un but contre son camp de Itarte à la 66e minute. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a avancé son équipe avec un nouvel objectif de Jon Losa, complétant ainsi un doublé dans la foulée, en 85, mettant fin à l’affrontement avec un résultat de 1-2 au tableau de bord.

Le technicien de la Fontellas, Jose Angel Catalan, a donné accès au champ à Vasilev, Iker Oui Asier remplacer Saint Jean, Othman Chaaf Oui Sergio, tandis que de la part du fleuve, Raul Gonzalez remplacé Mikel Murugarren, Gorka, Solano, Lorente Oui Laparra pour Lion, Aitor, Itarte, Mikel Murugarren Oui Jon Losa.

L’arbitre a donné un carton jaune à Oliver, Sergio, Bonilla Oui Munarriz par l’équipe locale déjà Mikel Murugarren et Itarte par l’équipe d’Andosilla.

Pour le moment, le Fontellas et le fleuve ils restent à égalité à 20 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le CD Fontellas jouera contre lui Télécharger loin de chez soi, tandis que le Rivière Ega affrontera dans sa querelle contre le Baztan.

Fiche techniqueCD Fontellas:Jota, Sergio (Asier, min 90), Munarriz, Othman Chaaf (Iker, min 82), Alava, Bonilla, Ochoa, Mugueta, Oliver, San Juan (Vasilev, min 58) et Carlos LaplanaRivière Ega:March, Laparra, Pablo, Jon Losa (Laparra, min.88), Melvin De Jesús, Itarte (Solano, min.68), Lorza, Aitor (Gorka, min.68), Mariano Azcona, Leon (Mikel Murugarren, min. 11) et Carlos MarcoStade:–Buts:Jon Losa (0-1, min.43), Itarte (1-1, min.66) et Jon Losa (1-2, min.85)