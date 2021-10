River Financial laissera ses clients extraire du Bitcoin sans avoir à configurer et à faire fonctionner des machines

Le produit arrive à un moment où l’extraction de bitcoins est devenue une activité lucrative avec des marges bénéficiaires élevées grâce à une remontée du prix de la plus grande crypto-monnaie du monde en valeur marchande. Cependant, les défis de l’installation des machines et le manque d’accès à une électricité bon marché ont rendu difficile l’entrée dans le secteur pour les nouveaux entrants. « Les pénuries de puces, les pannes de la chaîne d’approvisionnement et les coûts énergétiques résidentiels élevés ont rendu l’entrée dans l’exploitation minière plus difficile », a déclaré Leishman.

Share