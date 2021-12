River perd à domicile et Boca ne parvient qu’à égalité avec le fond, Arsenal

06/12/2021 à 05:42 CET

.

Avec le titre assuré pendant deux jours, River Plate est tombé ce dimanche à domicile 2-3 contre Defensa y Justicia dans l’un des matchs marquants de la 24e et avant-dernière journée du tournoi de la Ligue professionnelle de football argentin.

Par une nuit marquée par prière du sympathisant ‘millionnaire’ pour que Marcelo Gallardo reste dans l’institution et renouez vos liens en tant qu’entraîneur, River a subi sa troisième défaite dans le tournoi.

Walter Bou, Miguel Ángel Merentiel et Franco Paredes convertis pour le vainqueur, tandis qu’Enzo Fernández et Braian Romero l’ont fait pour le « Millionaire », qui a également vécu une journée d’adieu spéciale pour Leonardo Ponzio, qui a joué son dernier match au stade Monumental puisqu’à la fin de la saison il raccrochera les crampons.

Ponzio et Gallardo étaient les grandes stars de la nuit avec les ovations constantes du public local qui a reconnu la carrière de footballeur au premier et a supplié l’entraîneur de rester dans une décision qui n’a pas encore été communiquée sur l’avenir.

Dans un autre des matchs de ce samedi pour la 24e journée du tournoi argentin, Boca Juniors a fait match nul 1-1 en tant que visiteur en bas d’Arsenal de Sarandí avec des buts de Juan Ramírez pour ‘Xeneize’ et Bruno Sepúlveda pour l’hôte.

Cependant, avec les matchs nuls ce dimanche d’Estudiantes (4-4 avec la gymnastique dans la classique de La Plata) et d’Independiente (1-1 avec San Lorenzo), Boca a assuré son classement au prochain Copa Libertadores 2022 au-delà du résultat de mercredi prochain en finale de la Coupe d’Argentine contre Talleres de Córdoba.

Vendredi, en ce début de journée, Velez Sarsfield a fait match nul sans but avec le Conseil lors d’une soirée très spéciale parce que Ricardo ‘Ricky’ Álvarez a dit au revoir au football en raccrochant ses chaussures et Thiago Almada a dit au revoir aux supporters de ‘Fortín’ car il poursuivra sa carrière à Atlanta United de l’US MLS.

Dans d’autres résultats remarquables de cette date, Talleres a gagné 1-2 contre Sarmiento à Junín en tant que visiteur et il reste ferme dans une campagne qui est sur le point de le laisser deuxième; Le Racing Club de Fernando Gago a encore perdu samedi, cette fois 1-0 lors de sa visite à Huracán ; et Independiente et San Lorenzo en plus d’égaliser 1-1 ont participé à un après-midi émouvant où le stade ‘Rojo’ a été rebaptisé ‘Liberators of America Ricardo Enrique Bochini’.

Ce lundi, il y aura une autre journée émouvante à Rosario parce que Maximiliano ‘La Fiera’ Rodríguez jouera son dernier match en tant que professionnel dans le match que les Old Boys de Newell affronteront Banfield au Coloso Marcelo Bielsa.