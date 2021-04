River Plate, Boca Jrs. et la marine brésilienne, pour le Libertadores 2021

20/04/2021 à 08:10 CEST

La phase de groupes de Libertadores 2021 commence ce mardi, avec l’obsession de Conmebol de mener à bien le principal tournoi continental, peu importe à quel point la pandémie de Covid-19 punit la région, avec des cas de santé dramatiques comme le Brésilien, qui compte déjà 375 000 décès, ou le Péruvien.

Le tour de qualification de la phase précédente, entre Independiente del Valle et la Guilde, a montré jusqu’où la Confédération sud-américaine est prête à aller pour que la compétition s’arrête.. Lors de la première étape, les autorités équatoriennes ont empêché les gauchos de quitter l’hôtel de concentration pour aller s’entraîner car ils avaient des cas de Covid-19. La rencontre a été annulée et elle a été jouée, comme si de rien n’était, trois jours plus tard au Paraguay, pays hôte de la Conmebol.

Qui arrêtera les Argentins et les Brésiliens?

Depuis que le Libertadores a augmenté son extension jusqu’au deuxième semestre (cette année la grande finale est prévue le samedi 20 novembre), les équipes brésilienne et argentine ont pris toutes les places de finalistes.. Et, c’est une tendance qui, sauf une surprise capitale, se poursuivra cette année.

Il ne faut pas oublier qu’au cours des 12 dernières années, seul At. Nacional (de Medellín) en 2017, a brisé la domination des deux superpuissances du football du continent, qui se partagent les titres. Les deux derniers champions sont les Brésiliens, Palmeiras lors de la dernière édition, dans laquelle ils ont battu Santos 1-0 en finale, Maracana et Flamengo, qui a battu River Plate (2-1) lors d’une finale de crise cardiaque lors de la finale 2019 disputée à Lima. .

😍 La phase de groupe CONMEBOL #Libertadores commence! Jours et heures du premier rendez-vous, qui commence ce mardi. pic.twitter.com/eo7qRvzIH6 – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 19 avril 2021

Le River Plate est l’épouvantail, le rival que personne ne veut voir: ils ont quatre demi-finales consécutives et deux titres depuis 2015. Votre technicien, le Poupée Gallardo, suscite l’admiration, car il sait faire de son équipe l’une des plus compétitives chaque saison, en raison des nombreuses difficultés qu’elle traverse et perd des joueurs clés … Et Boca est toujours Boca, même si elle est mauvaise. La chemise est lourde.

Cinq Brésiliens qui veulent se battre pour le titre

Qui peut rivaliser avec les millionnaires, c’est l’armée brésilienne. Palmeiras, peu importe combien il a perdu la Recopa Sudamericana contre Défense et Justice et la Supercopa do Brasil contre Flamengo, se montre fort pour défendre le titre. Le Verdao devra réagir car il a un groupe difficile devant justement son bourreau dans la Recopa, l’Independiente del Valle, qui a abaissé la Guilde dans la phase précédente, et l’Université.

Le super Flamengo, double champion de la ligue et champion en 2020, maintient les 11 meilleurs du continent. Son fanatique tordu lui réclame le titre, après le revers de la dernière édition lorsqu’il est tombé, de manière inattendue, contre le Racing, en huitièmes de finale.

L’At. Mineiro, pour sa part, a fait un investissement très lourd, tandis que Sao Paulo, avec Hernan Crespo sur le banc, et l’Internationale, avec le canari Miguel Ángel Ramírez, ils sont convaincus qu’ils peuvent être des protagonistes. Santos, avec une équipe pleine de Meninos da Vila, est un outsider, qui a l’expérience de la saison précédente, quand il a éliminé Gremio en quarts de finale, Boca en demi-finale et a été planté en grande finale.