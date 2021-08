River Plate cherche le miracle à El Mineirao

in

18/08/2021 à 18h45 CEST

River Plate de Marcelo Gallardo cherche à surprendre l’Atlético Mineiro en quarts de finale de la Copa Libertadores. Les millionnaires sont tombés au minimum lors du match aller du Monumental et commencent avec un net désavantage : Mineirao dictera la sentence dans l’un des tours de qualification les plus équilibrés de ce deuxième tour dans les phases finales.

Les Argentins, qui a remporté le titre de Boca Juniors dans une finale historique pour le football argentin en 2018, ils ont des comptes en attente après être restés aux portes en 2019 en tombant en finale contre Flamengo et en ne pouvant pas passer les demi-finales de l’édition 2020.

En ce qui concerne l’Atlético Mineiro, les Brésiliens ne font pas partie des quatre meilleures équipes d’Amérique du Sud depuis 2013, lorsqu’ils ont remporté le titre avec Ronaldinho dans leurs rangs. C’est le seul titre continental de toute son histoire, pas pour River, qui compte au total quatre et le cinquième club le plus récompensé derrière Independiente (7), Boca Juniors (6) et Peñarol (5).

Première traversée directe en phases finales

Atlético Mineiro – River Plate sera une rencontre historique pour de nombreuses raisons, mais le principal est que c’est la première fois que ces deux équipes se rencontrent dans les phases finales de la compétition. Jusqu’à présent, ils ne s’étaient rencontrés qu’en phase de groupes lors de la saison 1977/78, avec une victoire pour chacun..

Les Argentins ne sont pas favoris : Ils apportent un résultat défavorable au match aller, ils jouent comme des visiteurs et ne peuvent pas compter sur Gonzalo Montiel. Le lieu des prévisions Palmeiras, Flamengo, Barcelona SC et Atlético Mineiro en demi-finale.