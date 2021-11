River Plate magnifie la légende du millionnaire

26/11/2021 à 21:25 CET

L’Argentine avait commencé la journée en se remémorant la mort de Diego Armando Maradona et dans le Monumental, les fans ont fait une chaleureuse ovation à Ten. Mais après une journée de tristesse marquée par les hommages et le souvenir de la star, les riverplatenses avaient sa nuit de gloire et de joie. L’équipe Millionaire, dirigée depuis sept ans par Marcelo Gallardo (45 ans) a remporté son treizième titre en sept ans après avoir battu le Racing Club de Avellaneda 4-0. Et l’affichage footballistique de l’équipe s’est reflété sur le tableau d’affichage, avec les quatre buts marqués par Agustín Palavecino, julien Alvarez et Braian Romarin (2).

River Plate avait enchaîné une séquence de victoires inaccessible pour ses poursuivants. Sur les 12 derniers matchs, il avait obtenu 11 victoires et un match nul. Et au classement il l’a sorti une avance de 12 points à ses concurrents Talleres de Córdoba et Defensa y Justicia.

Cycle de Marcelo Gallardo en tant qu’entraîneur, le plus titré de l’histoire du club, a été marqué par l’obtention de titres internationaux qui l’ont conduit à devenir la meilleure équipe du continent. Et la conquête du tournoi local était jusqu’à hier la seule dette impayée que l’entraîneur a eu avec le club, dans lequel il s’est également distingué en tant que footballeur.

Depuis qu’il a pris ses fonctions en juillet 2014 – affichant un football offensif qui fait sa marque de fabrique – River est devenu champion de la Coupes Libertadores 2015 et 2018. Coupe d’Amérique du Sud 2014, et Recettes sud-américaines 2014, 2015, 2019. le Banque de Suruga en 2015. Et au niveau local, il avait été champion de la Coupes d’Argentine 2016, 2017, 2019 et Supercoupe d’Argentine 2017 et 2019.

Gallardo, surnommé par les fans comme ‘Napoléon’, entretient un lien de sang avec le club qui a également fait de lui l’un des cinq entraîneurs avec plus de permanence dans un club de l’histoire du football argentin. Les chances de devenir entraîneur du FC Barcelone étant fermées après l’arrivée de Xavi, il n’est toujours pas clair si l’entraîneur renouvellera son lien avec le club ; quelque chose qui tient en haleine les fans de River et la direction, qui devront renouveler leur mandat lors des prochaines élections de décembre.

En plus du titre, River Plate peut se targuer d’avoir le meilleur buteur du tournoi dans sa liste : Julien Alvarez. L’attaquant est la grande sensation du football argentin. A converti 16 buts en 17 matchs. Et cela a suscité l’intérêt des grandes équipes européennes. Hier aux Envoyés Monumentaux de la Newcastle, Real Madrid et Atlético de Madrid pour le voir en action. ‘L’Araignée’, comme ils l’ont surnommé, clôt une année rêvée depuis qu’il est devenu champion de la Coupe de l’Amérique avec l’équipe nationale argentine et il y a quelques semaines à peine avec l’Albiceleste, ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Avec le titre remporté hier, le Millionnaire étend son hégémonie comme l’équipe la plus victorieuse de l’histoire du football argentin avec 37 tournois et 13 coupes nationales, au-dessus de Boca Juniors, qui compte 34 tournois et le dépasse actuellement dans 14 coupes internationales.