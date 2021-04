River Plate passe en phase de groupes sud-américaine

09/04/2021 à 04:27 CEST

. / Asuncion

Plaque de rivière, avec l’attaquant Pablo Zeballos comme chef d’orchestre, est entré dans la phase de groupes de la Copa Sudamericana ce jeudi après battre Guaireña 4-2, qui au match aller a succombé à domicile par 1-2.

Loin de s’accommoder du score favorable du premier affrontement et de se réfugier dans sa défense, l’équipe d’Asuncion, emmenée par Enrique Landai, est sortie pour régler le match joué au stade Defensores del Chaco dès les premières minutes. Et il l’a fait avec un Zeballos qui a donné le ton pour tout le match, proposant, créant et déséquilibrant l’équipe de la ville de Villarrica.

Un jeu de l’ancien international paraguayen a conduit à Mario Otazú, qui a été renversé dans la zone à la 14e minute par Sebastián Candia, le capitaine de Guaireña, qui a été réservé. Zeballos il était en charge de convertir ce penalty en but après avoir battu Héctor Espinola.

El Kelito est devenu intraitable à partir de ce moment-là et dans le 19, c’était 2-0, une magnifique définition de Marcelo Gonzalez dans un coup franc qui a franchi la barrière et a glissé dans le but d’Espínola. Le troisième, un quart d’heure plus tard, était l’œuvre de Diego Godoy, qui n’a pas pardonné la passe douce que Zeballos a faite pour marquer. Feliciano Brizuela a fait 3-1 à la fin de la première mi-temps, réduisant l’écart pour Guaireña.

La deuxième période a également été jouée au rythme de Zeballos, bien enveloppé devant par Luis Caballero, qui voulait laisser sa signature, ce qu’il a fait avec la chambre des locaux, dans la dernière section de la deuxième partie. Et, quelques minutes plus tard, après une série de rebonds dans la zone protégée par Librado Azcona, José Verdun fait le deuxième de Guaireña.

Le choc d’aujourd’hui fait suite à l’autre des Paraguayens disputés ce mardi 12 octobre, qui s’est qualifié en battant Nacional aux tirs au but. Le 12 de Octubre et River Plate rencontreront leurs prochains rivaux ce vendredi, lorsque le tirage au sort des groupes Sudamericana aura lieu au siège de Conmebol, dans le Grand Asunción.