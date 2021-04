River Plate signe un mauvais tirage au sort à Maracanã

23/04/2021 à 03:24 CEST

. / Rio de Janeiro

le Plaque de rivière L’Argentine a donné ce jeudi un attacher à un avec Fluminense Brésilien, qui a mis plus de désir et a frôlé la victoire à Maracaná avec une belle performance de l’Equatorien Juan Cazares, lors de la première journée du groupe D de la Copa Libertadores de football. L’équipe de Marcelo Gallardo a pris les devants à la 13e minute grâce au penalty transformé en but à côté Gonzalo Montiel et cela a poussé le gardien de but de «Grippe» Marcos Felipe à écraser le Colombien Rafael Borré presque sur la ligne de fond. River, quatre fois champion des Libertadores et premier favori de cette édition, a baissé les bras avec le score en faveur et a permis à l’équipe de Rio de grandir, qui a égalisé à la 66e minute avec Fred, une passe de Cazares, qui était sorti du banc.

L’équipe de Buenos Aires a joué avec la loi de l’effort minimum par drapeau et n’a pas été vaincue par les interventions de Franco Armani et le succès de leurs défenses dans le court. River et Fluminense ont ainsi ajouté leur premier point dans ce difficile groupe D, complété par les Colombiens Junior de Barranquilla et Independiente Santa Fe.

L’équipe de Gallardo a commencé solide et sûre dans le temple de Rio de Janeiro. Avec presque toute l’équipe dans la moitié de terrain adverse, il a imposé une forte pression pour reprendre possession près de la zone de l’adversaire. On aurait dit qu’il jouait au Monumental. Fluminense, qui est revenu aux Libertadores après huit ans d’absence, a été débordé, et parfois même gêné, par l’équipe de visite, qui s’est retrouvée dès le premier échange avec un cadeau sous forme de pénalité. Rafael Santos Borré courait pour contrôler une passe dans l’espace près de la ligne de fond, mais Marcos Felipe a mal mesuré et a précipité l’attaquant colombien sans cérémonie. Une pénalité enfant qui a été très contestée par les joueurs de Fluminense, car il semblait que Borré ne pouvait pas contrôler le ballon. Gonzalo Montiel n’a pas pardonné et a converti le penalty à la 13e minute.

La «grippe» a immédiatement réagi avec une double opportunité du défenseur Luccas Claro que Franco Armani a détruit. Puis il a essayé de faire des dégâts pour les groupes avec deux de ses meilleures jeunes promesses: Luiz Henrique, à gauche; et Kayky, à droite. Cependant, leur facilité de débordement a été entachée par leurs erreurs de définition. L’attaquant résistant au feu Fred n’a même pas senti le ballon en première mi-temps, bien qu’il se rachète plus tard en seconde période. River s’est contenté de 1-0 et a abaissé ses révolutions. De la Cruz a été le seul à avoir tenté autre chose pour condamner le match.

Lors de la reprise, l’équipe «millionnaire» a de nouveau appuyé sur l’accélérateur. Borré a pardonné et raté un heads-up avec Marcos Felipe, qui a fait naître les espoirs du Rio Tricolor, qui gagnait en confiance à l’approche du coup de sifflet final. L’entraîneur Roger Machado a déplacé le banc et a donné accès à Cazares, qui dans une contre-attaque s’est associé à Fred pour égaliser le match à la 66e minute. «Grippe» a poussé dans les dernières minutes. Cazares était sur le point d’achever le retour, mais Armani s’est étiré pour effacer le tir de l’Équateur et sauver un point pour les Argentins qui en savent peu.