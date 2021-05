River Plate va au huitième des Libertadores

26/05/2021 à 06:57 CEST

.

Plaque de rivière ce mardi, il est entré dans les huitièmes de finale de la Copa Libertadores malgré tomber à la maison 1-3 à Fluminense, un résultat qui a ratifié l’équipe de Rio de Janeiro en tant que leader et classée pour la première fois dans le groupe D avec 11 points, et Buenos Aires comme escorte, avec et grâce au fait que Santa Fe a évité la victoire de Junior et a clôturé l’autre match avec un 0-0. Ceux dirigés par Marcelo Gallardo ont montré un niveau de football décevant, qui s’est traduit par la domination constante de la «grippe» et les trois annotations qui ont scellé la victoire des visiteurs.

En première mi-temps, Caio Paulista a battu la parité à 22 minutes et seulement sept plus tard, Nenê a augmenté. Et dans les affres du match, à la deuxième minute ajoutée, Yago Felipe a mis la cerise sur le gâteau. Le seul score des millionnaires est venu à la 83e minute grâce à Federico Girotti.

À ce moment-là, les fans de River étaient plus conscients de l’autre match du groupe D entre les Colombiens Santa Fe et Junior de Barranquilla, qui a été joué de manière extraordinaire dans la ville équatorienne d’Ambato. Un but de Junior lui aurait donné la victoire et 9 points, ainsi qu’une position favorable contre River dans la balance des scores. Mais les Colombiens n’ont pas marqué et ont été frustrés en créant de multiples options mais en restant les mains vides pour la prochaine phase de la Copa Libertadores. Cependant, ceux de Barranquilla ont remporté le prix de consolation: une place en huitièmes de finale de la Copa Sudamericana.

Les hommes de Gallardo ont clôturé leur présentation dans cette phase de la Copa Libertadores avec dix joueurs après la carton rouge direct reçu par Jonathan Maidana. Il était en moyenne en seconde période lorsque le défenseur a donné un coup de coude à Caio Paulista et a été expulsé sans appel.

Les derniers numéros du groupe ont laissé Fluminense comme premier avec onze points, River deuxième avec neuf, Junior troisième et avec une place en Amérique du Sud avec sept et Santa Fe dernier avec seulement trois.

Les bâtons et la défense de Santa Fe éliminent le Junior

Deux tirs sur les bâtons et deux balles prises sur la ligne par un défenseur central. Santa Fe ils ont consommé le élimination de Junior de Barranquilla de la Copa Libertadores dans le duel colombien de la dernière journée du Groupe D qui s’est terminée 0-0. Le match a été joué au stade Bellavista dans la ville équatorienne d’Ambato en raison des manifestations en Colombie et là, l’équipe rojiblanco n’a pas pu passer l’égalité, donc c’est, avec sept points, deux de River Plate qui sont tombés 1-3 avec Fluminense, leader avec 11. Avec ce résultat, le Barranquilla disputera la Coupe d’Amérique du Sud.

Le «Tiburon» a subi les premières minutes du match contre un rival qui, malgré le fait que rien ne se jouait, est sorti pour presser agressivement et a dérangé les Barranquilleros, emmenés par Amaranto Perea. L’équipe de Bogota a tenté de faire des dégâts sur les ailes avec les projections des côtés Alexander Porras et Carlos Arboleda, qui étaient un casse-tête constant pour les défenseurs adverses. Cependant, l’équipe rojiblanco a commencé à réagir timidement et a eu la première occasion de marquer à la 15e minute avec un coup franc lancé par le gardien uruguayen Sebastián Viera qui s’est écrasé horizontalement.

Le Junior a continué à s’approcher du but de Leandro Castellanos avec danger sous la direction de Freddy Hinestroza, qui a commencé à filtrer les passes profondes pour un insaisissable Miguel Borja qui, bien qu’étant le buteur de l’équipe, n’était pas précis devant le but. Précisément dans une contre-attaque menée par Hinestroza à la 33e minute, Borja était sur le point de marquer dans un heads-up dans lequel il a décroché un tir qui a été dégagé sur la ligne par le centre Alejandro Morález. El ‘Tiburon’ a percuté un autre ballon dans le poteau à la 44e minute avec un tir à mi-distance de l’arrière droit Fabián Viáfara.

En seconde période, Santa Fe, emmenée par Kelvin Osorio, a repris l’air et a attaqué une équipe de Barranquilla qui a souffert lorsqu’elle n’a pas trouvé le ballon ou les espaces pour faire des dégâts sur le terrain opposé. Cependant, l’équipe de Perea était sur le point d’ouvrir le score avec un autre ballon profond de Hinestroza à la 56e minute qui a atteint le milieu de terrain Larry Vásquez, qui dans la zone s’est débarrassé de Castellanos mais s’est retrouvé sur la ligne du bas avec Morlez., Le héros de Bogota. gens.

Au fil des minutes, le Junior a perdu de la clarté et les Bogotans sont revenus à l’attaque menée par le talentueux Jhon Arias sur le côté gauche. Au final Junior a lancé avec ses dernières impulsions pour attaquer, il a eu un autre très clair avec un ballon que Borja ne pouvait pas pousser uniquement sous les bâtons, mais il n’a pas pu remporter la victoire qui l’a mis dans les huitièmes de finale de la Copa Libertadores, il en sera de même doivent se contenter de l’Amérique du Sud.

Le Racing Club bat les Rentistas

le Club de course L’Argentin a gagné par 3-0 contre Rentistas L’Uruguay a assuré la première place de la zone E de la Copa Libertadores après avoir terminé la phase de groupes invaincu avec quatre victoires et deux nuls. Tomás Chancalay a converti les trois buts de l’Académie argentine, qui a terminé avec 14 points et trois devant Sao Paulo, le tout nouveau champion de São Paulo, qui a également atteint les huitièmes de finale du tournoi sud-américain. Le Péruvien Sporting Cristal, avec quatre, a terminé troisième et disputera les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, tandis que Rentistas a été éliminé après avoir accumulé trois points.

L’équipe de Juan Antonio Pizzi, qui disputera lundi prochain les demi-finales de la Coupe de la Ligue professionnelle locale contre Boca Juniors, a ajouté sa sixième présentation sans défaites en plus de soutenir la feuille blanche du gardien argentin nationalisé chilien, Gabriel Arias. La réunion avait deux autres points saillants qui étaient expulsion de Julián López à la 17e minute de jeu et un peine exécuté par Salomón Rodríguez pour la visite détenue par Gabriel Arias.

Dès le départ, les locaux cherchaient une victoire pour rester à la première place du groupe et après sept minutes, ils ont eu leur première occasion d’ouvrir le score avec une aide d’Enzo Copetti qui dirigeait Chancalay qui passait juste à côté. À douze minutes, Leandro Paiva a répondu pour Rentistas avec un tir qui est passé au-dessus de la barre transversale, et deux minutes plus tard, c’est Chancalay lui-même qui a ouvert le score avec un demi-tour efficace qui a laissé le gardien Nicolás Rossi sans aucune chance. En 17, Julián López a fait ses adieux au match après avoir reçu le deuxième carton jaune du juge chilien Nicolás Gamboa.

A 38 ans, la visite uruguayenne a eu sa chance d’égaliser le résultat avec un tir dévié de Franco Pérez et une minute plus tard un tir de Jonathan Urretavizcaya qui n’a pas compliqué Gabriel Arias.

En seconde période, Leonardo Sigali, d’un coup à la tête, a exigé une intervention de Nicolás Rossi, puis Mariano González a égalisé les ‘Bichos Colorados’ uruguayens sur un tir de la petite surface mais le ballon est passé au-dessus de l’horizontale.

À la cinquième minute, Copetti a tenu un ballon sur le bord de la zone et a touché Chancalay, qui est revenu pour définir avec un tir droit.

Rentistas est allé avec beaucoup de désir mais peu d’idées à la recherche de la remise et a eu sa belle opportunité à la 23e minute lorsque Gamboa a sanctionné un penalty pour une main de Sigali, mais Salomón Rodríguez a pris un tir très droit qu’Arias contenait. Sur le jeu suivant, Chancalay a profité d’une contre-attaque et avec un excellent tir, il a placé le ballon dans le coin supérieur gauche de Rossi pour prononcer le résultat.

Rentistas a essayé jusqu’au bout d’obtenir une réduction sur le tableau de bord pour décorer le résultat mais n’a pas pu avec la défense locale et le grand moment de Gabriel Arias qui, avec Eugenio Mena, se rendra à Santiago du Chili pour rejoindre “ la Roja ” et pas sera en demi-finale du concours local contre Boca lundi prochain.

Cerro Porteño bat América de Cali avec juste assez et passe au deuxième tour

Cerro Porteño a obtenu la huitième place de la Copa Libertadores en s’imposant ce mardi par 1-0 contre America de Cali avec un but précoce d’Enzo Giménez, chiffre d’un match égal et dans lequel les Colombiens n’ont pas réussi à sceller l’attaque, même si cela leur a servi à se qualifier pour le Sud-Américain, avec la victoire aujourd’hui de l’Atlético Mineiro, leader du Groupe H et déjà classé, le Vénézuélien La Guaira (4-0), qui a été éliminé. Pour Cerro Porteño, qui a terminé avec dix points et à la deuxième place, le tirage au sort a suffi pour aller au deuxième tour, même si dès le début il cherchait la victoire, avec plus de volonté que d’efficacité.

En fait, il est sorti dans un tourbillon du coup de sifflet d’ouverture, de sorte qu’à la minute 4, un départ du tout-terrain Santiago Arzamendia est allé à Gimenez pour qu’il le combine avec Robert Morales, qui lui a renvoyé le ballon dans un mur de construction parfait afin qu’il puisse croiser le but Joel Graterol avec un tir croisé. Ceux dirigés par Francisco Arce ont maintenu ce rythme pendant environ cinq minutes de plus, jusqu’à ce que les Red Devils donnent des avertissements et montrent également une meilleure forme physique que le Cyclone. Un avertissement sérieux est venu de l’attaquant Santiago Moreno, qui a tiré ce qui aurait pu être l’égalité.

Les locaux ont été très pressés dans cette phase par les relations entre Héctor Quiñónez, Rafael Carrascal et Yesus Cabrera, tous très actifs et conscients des fissures dans la défense du club Barrio Obrero. Giménez et Morales ont tenté dans les dernières minutes, sans le soutien de l’attaquant Mauro Boselli, très flou.

En seconde période, Cerro Porteño a débuté comme lors de la précédente, attaquant avec volonté mais sans soufflet, comme en témoigne un jeu de but auquel le central Claudio Aquino est arrivé dégonflé, bien en dessous de son niveau. Le rival n’a pas été en mesure de donner les derniers points de suture à certaines approches qui avaient Cristian Arrieta et Duván Vergara parmi leurs faussaires, mais qui ont mis les Paraguayens en difficulté.

Une demi-heure après le début de cette période, Arce a choisi de sortir Boselli et de le changer pour Aldo Maiz. Cerro Porteño, qui a continué à persévérer, s’est qualifié pour les 16 derniers avec la cible solo de Giménez et contre l’Amérique qui n’a pas porté le but dans leurs bottes.

Mineiro bat La Guaira

le Athlétique Mineiro Le Brésilien s’est battu ce mardi à Belo Horizonte pour 4-0 face au Deportivo La Guaira vénézuélien et avec 16 points, ils ont terminé premiers du groupe H et la meilleure équipe de cette phase de la Copa Libertadores. Le Vénézuélien Jéfferson Savarino, à 27 minutes; Marrony, à 43 ans, et l’international Hulk, à 49 ans, et Nathan, à 93 ans, ont condamné la victoire de l’équipe de Belo Horizonte, qui a disputé ce mardi au stade Mineirao dans un match correspondant à la sixième journée et avec arbitrage de l’Argentin. Nicolás Lamolina.

Invaincu, avec cinq victoires et un nul, quinze buts en faveur et trois contre, ‘el Galo’ (coq) pressé dès les premières minutes, avec le rôle principal de l’ancien ailier de Séville Guilherme Arana, Marrony, Hulk et Allan. Justement, dans une projection de Guilherme Arena, en combinaison avec Hulk, Savarino il a calmement défini à la 27e minute sur son compatriote Carlos Olses pour ouvrir le score.

Après un jeu dangereux de l’Argentin Nacho Fernández, après un centre du Paraguayen Júnior Alonso, le ballon atteint Marron et pour mettre le ballon dans le filet à la 43e minute et porter le score à 2-0 avant la pause.

En seconde période, sans attendre la réaction des Vénézuéliens, emmenés par Daniel Farías, Ponton il a marqué un superbe but à la 49e minute dans un jeu combiné avec Fernández. Puis vinrent les variantes des techniciens Cuca et Farías, le premier cherchant à augmenter le score et le second évitant une plus grande victoire.

L’attaquant vénézuélien expérimenté Charlis Ortiz et le réserve Ronaldo Lucena ont rapproché La Guaira du but de remise, mais le gardien Éverson a toujours réussi. Dans le temps additionnel, après que le Chilien Eduardo Vargas ait gaspillé un but, le nouveau venu Hyoran et Guilherme Arana ont libéré Nathan au décret 4-0.