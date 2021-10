River Plate va officialiser son Fan Token

Socios.com conclut un contrat de 4 ans à compter du 1er janvier 2022 pour rejoindre le club de football argentin River Plate, en échange de 20 millions de dollars. Et ainsi officialiser votre Fan Token.

Très important, des alliances comme celles-ci sont un autre élément qui pourrait aider la Poupée (Marcelo Daniel Gallardo) à prolonger son séjour d’au moins un an.

Fondamentalement, Socios.com a signé des contrats pour créer les Fan Tokens de 37 organisations sportives. Parmi lesquels se trouvent des clubs de football comme le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid ou le FC Barcelone. Des équipes de Formule 1 comme Alfa Romeo et Aston Martin, et même des clubs d’e-sport comme Heretics et Allianz.

D’ailleurs, selon Fan Tokens Rank, le marché des crypto-monnaies des entités sportives pourrait atteindre 10 milliards de dollars dans les années à venir.

Le Club de Fútbol rejoint le secteur des crypto-monnaies

Selon EnQuéInvertir (EQI), l’un des principaux portails d’information sur les crypto-monnaies, River Plate va conclure un contrat avec Socios.com. Pour 20 millions de dollars, à raison de 5 millions de dollars tous les 12 mois.

Il comprendra également la publicité de la marque sur les pantalons des ensembles First et Reserve.

En effet, pour Almudena de la Mata, Managing Partner de Blockchain Intelligence : « Les Fan Tokens sont une preuve supplémentaire que les actifs cryptographiques s’imposent comme support d’investissement avec des valeurs sous-jacentes très variées.

« La valeur réside dans la possibilité de participer aux activités du club et d’accéder à des avantages spéciaux. »

Que sont les Fan Tokens ?

Bref, les Fan tokens sont des tokens numériques basés sur la Blockchain qui permettent à leurs propriétaires d’avoir un certain pouvoir de décision sur leur club. Comme les jetons d’un casino ou d’une foire, qui servent d’actif financier mais uniquement dans un environnement précis.

De même, les Fan Tokens, en plus d’une émission limitée, ont une valeur économique, un prix auquel les acheter ou les vendre. Et ce prix fluctue en fonction de l’offre et de la demande, comme un stock.

Curieusement, les Fan Tokens n’ont pas seulement une valeur financière. Au contraire, ils permettent à leur tour aux fans de se rapprocher de leurs équipes. Depuis, ils peuvent participer à certaines décisions du club.

Participer aux sondages du club pour la prise de décision Voter dans les sondages sur les contenus que le club publiera sur les réseaux sociaux Participer aux tombolas Assister aux visites guidées du stade. Uniquement pour les propriétaires de Fan Tokens Accédez à des avantages exclusifs. Juste pour le fait d’avoir le Token.

En plus de River Plate, d’autres clubs ont rejoint ce monde numérique fascinant. Par exemple, Independiente, Racing et San Lorenzo. En effet, le club Independiente possède déjà son propre Fan Token (CAI).

D’ailleurs, de grands clubs comme Barcelone, le Paris Saint-Germain, la Juventus, l’Inter Milan et Manchester City font déjà partie de ce phénomène.

Très important, bien sûr, la liste continuera de s’allonger.

Club d’athlétisme de River Plate

En termes simples, le Club Atlético River Plate, qui porte des chemises blanches avec une bande diagonale rouge, communément appelé River Plate, est un club de sport professionnel argentin basé dans le quartier Núñez de Buenos Aires. Fondée le 25 mai 1901 et nommée d’après le nom anglais de l’estuaire de la ville, Río de la Plata.

En conclusion, les Fan Tokens sont-ils là pour rester ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Changpeng Zhao : « L’industrie est en pleine croissance.

