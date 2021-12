River termine sa saison de champion avec un match nul et Boca bat le centre de Cordoue

12/12/2021 à 06:37 CET

Buenos Aires

River Plate a fait match nul 1-1 à domicile contre l’Atlético Tucumán dans sa dernière présentation d’une campagne qui l’avait déjà consacré champion il y a deux jours et qui s’est terminée avec 54 points, le produit de 16 victoires, six nuls et seulement trois défaites. Yonathan Cabral a ouvert le compte de l’équipe locale de Tucumán, mais Julián Álvarez a atteint son dix-huitième but de la compétition pour décréter le résultat final d’un match nul et empêcher le champion d’ajouter sa deuxième défaite consécutive. Le ‘Millionaire’, qui avait déjà remporté le titre quelques jours avant la fin de la compétition, attendra désormais le Trophée des Champions samedi prochain à Santiago del Estero contre Colón de Santa Fe, vainqueur de la Coupe de la Ligue professionnelle, dans ce qui sera le dernier match officiel de la saison. Après la confirmation de la continuité de Marcelo Gallardo comme entraîneur pour 2022, River cherchera à terminer l’année avec un nouveau titre avant de commencer ses vacances.

Justement Colon ce samedi est tombé 3-0 contre Unión en tant que visiteur dans une nouvelle édition du classique de Santa Fe qui a permis à ‘Tatengue’, en outre, de rester avec l’une des dernières places pour la Coupe d’Amérique du Sud 2022, un tournoi qui se jouera pour la deuxième fois de son histoire. L’autre position de ce tournoi qui restait à définir a été laissée à Club de course, que ce samedi gagné 2-1 contre Godoy Cruz et a assuré sa compétition internationale pour l’année prochaine. Joaquín Correa a marqué les deux buts de l’Academia lors d’une journée très spéciale car il a marqué l’adieu d’un symbole du club comme Lisandro ‘Licha’ López et une autre référence comme Darío Cvitanich, qui poursuivra sa carrière mais sans la veste d’albiceleste .

Dans un autre duel pertinent ce samedi, Boca Juniors bat le centre de Cordoue 8-1 De Santiago del Estero lors d’une nuit marquée par la récente célébration de la conquête de la Coupe d’Argentine et le prélude à la célébration du fan ‘xeneize’, qui est commémorée chaque 12 décembre. Cristian Pavón -en double-, Eduardo Salvio, le jeune Exequiel Zeballlos -d’un penalty-, Diego González, Eros Mancuso, Luis Vázquez et le Colombien Sebastián Villa ont marqué les buts de Boca, tandis que Milton Giménez a marqué le seul perdant. Une fois ce tournoi terminé, Boca se rendra en Arabie saoudite où, mardi prochain, il affrontera Barcelone au stade de l’Université King Saud à Riyad lors de la première édition de la Coupe Maradona.

En outre, L’ouragan a battu Rosario Central 1-4 en tant que visiteur, Patronato et Gimnasia ont fait match nul sans ouvrir le tableau de bord et Argentinos Juniors a gagné 2-0 contre Sarmiento de Junín.

Vendredi, au début de cette 26e et dernière journée, Platense avait battu Vélez Sarsfield 3-2, tandis que Aldosivi de Martín Palermo s’était imposé 2-3 contre Estudiantes de La Plata. Ce dimanche, il y aura trois matches: Old Boys de San Lorenzo-Newell, Defensa y Justicia-Lanús et Talleres de Córdoba-Independiente, tandis que lundi la saison Banfield-Arsenal se terminera.