Rivera brise le rêve de Jonfer

Jon Fernández n’a pas pu démarrer sa “nouvelle étape” sur la bonne voie. Le combattant basque de 25 ans tombé par KO au huitième round de son combat contre Michel Rivera, qui a la chance de disputer un championnat du monde WBA en poids léger. Le dominicain a attrapé l’Espagnol avec un coup droit qui l’a empêché de récupérer à temps. C’était dommage, car Fernández faisait une bonne performance et les cartes, comme le combat, étaient même à cette époque (triple 67-65 pour Rivera).

Dans les paris, le combat était très inégal, mais ceux d’entre nous qui avaient vu l’Espagnol savaient que ce n’était pas comme ça. Cela a été démontré dès le premier tour. Jonfer est sorti pour donner le rythme et prendre le centre du ring. Rivera se fait appeler “La Zarza Ali” et est sorti avec le même pantalon avec lequel il a boxé “The Greatest”. Ce n’est pas la même chose, mais il marchait de la même manière lorsqu’il défendait à distance et avait une grande vitesse de mains. Cette vitesse a un peu surpris l’Espagnol, mais il était plus constant. Jon allait toujours de l’avant, sans devenir fou, et essayait de trouver un rythme. L’inactivité ne l’a pas remarqué et fonctionnait sans se presser.

Au quatrième tour, Rivera a un peu accéléré le rythme et a commencé à ajouter. Sa vitesse et sa précision (il a terminé avec un taux de réussite de 37% en tirs puissants) ont été la clé pour lui de commencer à égaliser le combat. Tout pourrait changer en sixième. Jonfer a piqué et croisé une main droite qui a mis le Dominicain au sol pour la première fois de sa carrière. Il a été touché, mais a réussi à se refaire. Au septième il a verrouillé le combat et d’un coup bas il a fini de prendre l’air dont il avait besoin. Dans le huitième, les forces ont été à nouveau égalisées. L’égal était la keynote, mais uLa droite gauche de Rivera, Jonfer, n’avait aucune option pour continuer à se battre. Une partie de son entraînement s’est fait à Los Mochis (Sinaloa, Mexique), il est sorti avec un poncho avec le drapeau mexicain et s’est battu, comme des coqs, jusqu’à sa mort dans la ligne. Quand il a regardé dans son coin après le combat, il s’est excusé auprès de son équipe. Il a baissé la main au mauvais moment. Il n’y a rien à excuser. C’est le sport et Jonfer a clairement fait savoir, malgré la défaite, qu’il pouvait parler de vous à ce niveau.