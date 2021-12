La saison 6 de Riverdale a commencé avec un événement spécial de 5 épisodes se déroulant à « Rivervale », avec un croisement avec The Chilling Adventures of Sabrina’s Kiernan Shipka. Les épisodes étaient insensés, même selon les normes de Riverdale, et l’arc de 5 épisodes se termine dans l’épisode du 7 décembre. La CW a publié quelques photos de l’épisode 5, qui est également le 100e épisode de la série, et cela ramène le gang aux racines de la bande dessinée : les années 1950.

Non seulement cela ressemble-t-il au triangle amoureux Archie – Betty – Veronica qui est ravivé, mais cela pourrait aussi être le fruit de l’imagination de chacun. « Troublé par une série d’événements étranges autour de lui, la quête de réponses de Jughead l’amène à découvrir la vérité sur Rivervale », lit-on dans la description énigmatique de l’épisode.

(Photo: La CW)

Il y a eu des discussions sur ce que ces 5 épisodes ajoutent à la série en général, et la star Lili Reinhart a répondu aux questions des fans sur Twitter. « La saison 6 commence par un événement spécial de 5 épisodes, qui se déroule dans un autre » univers « – RiverVale- tandis que le reste de la saison sera diffusé en janvier », a tweeté Reinhart. « Je sais que c’est déroutant. Mais ces 5 épisodes sont un voyage – vous verrez nos personnages comme jamais auparavant. »

(Photo: La CW)

Le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a laissé entendre dans une nouvelle interview que même si l’événement spécial de 5 épisodes semble hors de la norme de la série, il fera toujours avancer le scénario. « Nous avons pensé, bien sûr, que c’est amusant d’avoir la liberté de faire ce que vous voulez sans vous soucier de la continuité et de la sérialisation », a déclaré Aguirre-Sacasa à Entertainment Weekly. « Mais nous avons en quelque sorte dit: » Ce qui serait vraiment amusant, c’est si nous pouvions trouver un moyen de raconter ces histoires à Rivervale, puis découvrir d’une manière ou d’une autre qu’elles étaient dans la continuité et qu’elles ont affecté et informé le reste de la saison 6. «

(Photo: La CW)

« Nous reprenons essentiellement à Rivervale avec le statu quo qui a été établi à la fin de Riverdale, même en quelque sorte le propriétaire de l’explosion à la fin de la saison », a déclaré Aguirre-Sacasa. « Dans notre esprit, c’est dans la continuité. Cela fait partie de Riverdale. »