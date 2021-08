Riverdale Saison 5 Spoilers, date de diffusion, Cast News, et plus

Choses que j’ai faites aujourd’hui : (1) j’ai regardé avec amour mes précieuses et précieuses bulles de démarrage au levain (POURQUOI NE SONT-ELLES PAS PLUS MOUSSE ?), (2) a regardé vaguement par la fenêtre, (3) a fait un don d’argent à COVID-19 Les efforts de secours de Delta, et (4) ont terminé une plongée profonde sur Riverdale saison 5. Parce qu’honnêtement, il y a beaucoup de questions sans réponse pour le moment, y compris… Cette saison se produit-elle encore? Et oui, j’ai besoin de réponses.

Tout d’abord, la prochaine partie de la saison 5 se passe définitivement

La cinquième saison de Riverdale a débuté en janvier 2021. C’est la bonne nouvelle ! La mauvaise nouvelle est qu’il a fait une mini pause après la diffusion de “Chapter Eighty-Six: The Pincushion Man”, donc tout le monde a dû attendre ce mois-ci pour plus d’épisodes.

Quand est-ce que Riverdale revient, demandez-vous? Ce serait la date de sortie officielle de la saison 5, partie 2, le 11 août. Le tournage est devenu un peu compliqué en raison de la fermeture d’Hollywood au milieu de la crise des coronavirus, nous prendrons donc Riverdale quand nous pourrons l’obtenir. Ce qui nous amène à…

Les épisodes manquants de la saison 4 ont débuté la saison 5, partie 1

L’émission a dû fermer au printemps dernier à cause de la pandémie, et il leur restait encore quelques épisodes à filmer. L’écrivain Ted Sullivan a confirmé sur Twitter que ces épisodes avaient vu le jour avec la saison 4 se terminant par l’épisode 19. Cela signifie que la saison 5 a apparemment commencé avec les épisodes 20 à 22.

La première scène qu’ils ont tournée était la quintessence de Riverdale

Après des mois sans Riverdale, c’est ce que les gens méritent. Roberto a posté une photo d’un de leurs jours de tournage avec un KJ Apa nu dans un hammam. Bénis ce spectacle.

Roberto a déclaré: “Annnnnd #Riverdale est de retour. Première scène de la saison 5 : Archie dans un hammam. Même dans un monde Covid, certaines choses ne changent jamais… 🔥👀🏆💋❤️. »

Une note sur le ~ complot ~

Pour être franc : personne n’a la moindre idée de ce qui se passe. Du moins pas encore, ce qui est logique étant donné que la saison 4 a complètement déraillé et que la saison 5 a été retardée. Mais beaucoup de fans pensent que nous pourrions obtenir un crossover Chilling Adventures of Sabrina dans un avenir proche, donc au moins il y a ça.

Les teasers de la partie 2 révèlent également que nous verrons plus de Toni et de sa grossesse et de ce qui finit par arriver à Jughead après tout. Attachez-vous.

Certains membres de la distribution partent

Alors que le casting principal (alias Archie, Jughead, Betty et Veronica) reviendra pour la saison 5, Skeet Ulrich ne le sera pas. Skeet a joué le père de Jughead, FP Jones. Pour l’instant, on ne sait pas comment FP sera radié de la série. Mais si je devais deviner, ce serait probablement un meurtre, parce que c’est Riverdale.

Dans une déclaration à Deadline, Skeet a déclaré: “Je suis incroyablement reconnaissant pour les amitiés que j’ai nouées sur Riverdale, et tout le monde me manquera au quotidien. Je suis fier d’avoir fait partie d’un groupe de personnes aussi talentueuses, devant et derrière la caméra. Mais j’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer à autre chose pour explorer d’autres opportunités créatives. »

Et quelqu’un a fait une apparition choquante

Nous pensions qu’Hermione Lodge serait officiellement expulsé de Riverdale, mais l’actrice Marisol Nichols a fait un grand retour !

“J’ai eu une très longue conversation avec Roberto Aguirre-Sacasa, notre créateur et showrunner de Riverdale, et je suis vraiment fier d’annoncer qu’Hermione ne sera pas seulement de retour pour la saison 5, mais elle sera de retour plus forte et meilleure que jamais, “Elle a dit à Access.

