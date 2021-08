‘Riverdale’ Saison 6 Nouvelles, date, distribution et spoilers

Malgré les tueurs en série, les chefs de culte et les cinéastes déterminés à détruire des vies à Riverdale, Archie et le gang ne cessent de revenir pour plus. La deuxième partie de la saison 5 vient de démarrer sur la CW, mais qu’en est-il de la saison 6 de Riverdale ? Le gang revient-il pour un autre tour?

Voici ce que nous savons sur l’avenir de la série, en mettant l’accent sur l’avenir de tout cela.

Riverdale revient-il pour la saison 6 ?

Voici une réponse en un mot : OUI. La CW a renouvelé Riverdale pour un autre tour et a annoncé la nouvelle sur Twitter :

Quand la première de la saison 6 de Riverdale?

La CW a gentiment fourni des réponses précoces en ce qui concerne la date de sortie de la saison 6 de Riverdale. Le gang sera de retour le mardi 16 novembre à 21 h HE. Note importante : Cela signifie que l’émission passe du mercredi soir au mardi soir (et sera diffusée une heure plus tard) !! Si vous regardez toujours le reste de la saison 5 telle qu’elle est diffusée en ce moment, vous voudrez toujours vous connecter le mercredi à 20 h HE.

L’ensemble du casting reviendra-t-il pour la saison 6 ?

Vraisemblablement, mais si certains des acteurs de Riverdale veulent quitter le navire et consacrer plus de temps à faire des films ou des pilotes ou à avoir des bébés ou quoi que ce soit, je ne serais pas trop surpris.

Il y a aussi un saut dans le temps de sept ans dans la saison 5, après quoi de nombreux personnages principaux pourraient avoir quitté la ville ou, comme… sont morts. Il y aura probablement de nouveaux personnages dont les histoires continueront aussi, il est donc possible que la série continue, mais elle sera différente de ce à quoi nous sommes habitués.

De quoi parlera même la saison 6 de Riverdale?

Cela dépendra en grande partie de tout ce truc de saut dans le temps. Archie, Betty, Veronica, Jughead, Cheryl et Toni auront bientôt la mi-vingtaine avec des vies et des emplois totalement différents et (vraisemblablement) des mystères à résoudre. Alors que Riverdale n’est vraiment que vaguement basé sur les bandes dessinées Archie à ce stade, il est réconfortant de se rappeler que ces bandes dessinées ont duré une éternité et ont également des histoires sur les personnages emblématiques des adolescents à l’âge adulte.

Une grande partie de l’intrigue de la saison 6 dépendra également de ce qui se passera avec le reste de la saison 5. Dans la finale de la mi-saison 5, Jughead manquait complètement, ce qui aura évidemment un impact sur l’avenir s’il ne se présente tout simplement pas.

Que suis-je censé faire jusqu’à la saison 6 de Riverdale ?

Tu pourrais finir Chilling Adventures of Sabrina ? Enfin regarder Katy Keene ? Il y aura peut-être une autre retombée à venir dans laquelle vous pourrez également creuser. Le président-directeur général de CW, Mark Pedowitz, a déclaré à Deadline qu’il avait discuté de la possibilité d’encore plus de vers d’Archie avec le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, déclarant: “Je sais qu’il réfléchit à long terme à la manière de poursuivre la situation de Riverdale.” Honnêtement, même si c’est un AF vague, on va le prendre !

