Riverdale Showrunner promet que des «choses plus sombres» arriveront pour Jughead dans la saison 5

Pendant ce temps, l’ancienne ville de Riverdale va faire face à beaucoup de choses lorsque la série reviendra enfin. En plus des Mothmen, il y a eu une évasion à la prison d’Hiram Lodge, grâce à Hiram Lodge lui-même, ce qui signifie qu’il y a des condamnés qui courent partout. Betty avait quitté le restaurant de Pop dans un semi-camion afin qu’elle puisse continuer à enquêter sur la disparition de sœur Polly et découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Pendant ce temps, Veronica est soumise au chantage de son mari Chad pour rester avec lui. Rien n’a jamais été facile pour les Core Four et leurs amis, et cela ne changera pas lorsque Riverdale reviendra.