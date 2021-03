Riverdale Star Camila Mendes et Grayson Vaughan «  se séparent  » ⋆ .

Camila Mendes et Grayson Vaughan se sont séparés (Photo: REX / Instagram)

Camila Mendes s’est séparée de son petit ami Grayson Vaughan, selon les rapports.

L’actrice de Riverdale, 26 ans, et son beau photographe se sont séparés après avoir fréquenté pendant moins d’un an.

Une source a dit à E! News: «Il n’y a pas eu de drame du tout, et ils sont toujours amis. Leur relation vient de suivre son cours.

La star a marqué la fin de leur union en supprimant toutes les photos de Grayson de sa page Instagram et l’a désabonné sur le site.

Camila a partagé un article sur les hommes « émotionnels » dans ses histoires Instagram vendredi.

Il disait: « Je ne sais pas comment les hommes l’ont fait, mais convaincre le monde que les femmes sont le genre émotionnel est peut-être l’arnaque la plus réussie de l’histoire. »

L’ancien couple a officialisé leur relation l’année dernière (Photo: Instagram)

Elle a simplement légendé l’image: «Ceci».

Camila et Grayson ont rendu public leurs fans sur les réseaux sociaux en septembre de l’année dernière après avoir partagé une photo d’eux en train de s’embrasser devant un jet privé en Californie alors qu’elle décollait pour filmer Riverdale.

Le couple semblait s’embrasser en un clin d’œil alors que Grayson tournait le dos à la caméra.

Elle a légendé l’image: « Ce genre d’amour à distance. »

Et il semble que l’actrice se soit battue alors qu’elle était loin de son ex-maintenant alors qu’elle souffrait d’attaques de panique sur le plateau de Riverdale lors du tournage pendant la pandémie de coronavirus.

En savoir plus: actualités US Showbiz



S’adressant à Health pour son numéro d’avril, elle a déclaré: « Lorsque nous avons commencé à tourner la saison cinq, j’ai commencé à avoir des crises de panique, ce qui était étrange pour moi.

«Je pense que c’était parce que j’étais à Vancouver et que les frontières étaient fermées – personne ne pouvait nous rendre visite. Vous commencez à manquer votre maison et votre vie, et vous n’avez pas vos amis ou votre communauté avec vous.

Dans le but de se calmer, Camila comptait sur le fait de prendre des bains pour s’éteindre et « ferait une pause dans la technologie » en rangeant son téléphone.

Elle a ajouté: « Je n’avais jamais fait cela avant la pandémie, et maintenant j’aime le fait que j’ai appris à le faire moi-même. »

