Riverdale Streaming: Comment regarder les épisodes passés et présents de la série CW en ligne

Comment se faire prendre avec Riverdale Saison 5

Après une pause plus longue que la normale après la fin de la saison 4 de Riverdale, la série à succès est finalement revenue en janvier 2021, avec 10 des 19 épisodes diffusés jusqu’en mars 2021. Si vous venez de découvrir la série ou si vous les avez manqués quand ils diffusé plus tôt dans l’année, vous n’êtes pas malchanceux car vous pouvez vous rattraper en un rien de temps.

La meilleure option pour profiter de la première moitié de Riverdale Saison 5 est Amazon. Maintenant, il convient de noter que les épisodes ne sont pas inclus dans un abonnement Amazon Prime mais sont plutôt disponibles à l’achat. Vous pouvez acheter les épisodes individuellement ou un abonnement de saison qui vous donnera accès à la seconde moitié de la saison une fois que l’émission reviendra sur The CW plus tard en 2021.

Acheter Riverdale Saison 5 sur Amazon.

Il existe une option gratuite pour tout rattraper Riverdale Saison 5, mais elle ne vous donne pas accès à tous les épisodes. Sur le site Web de The CW, vous pouvez diffuser les quatre épisodes les plus récents (et le deuxième épisode de cette saison pour une raison quelconque), mais tous les autres épisodes ne sont pas disponibles au moment d’écrire ces lignes.

Flux Riverdale Saison 5 sur la CW.