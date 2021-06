Rivers et Embiid en ont marre de Simmons : “Je n’ai pas de réponses”

Guerre totale contre les Sixers. La défaite contre les Hawks en demi-finale, cela se produit plus tôt que prévu et les gens commencent à désigner les coupables. Le problème est que les coéquipiers eux-mêmes l’ont fait aussi, avec des déclarations croisées et la signalisation d’un responsable de la débâcle : Ben Simmons. La base, vilipendée, a joué une horrible série contre les Hawks et beaucoup commencent à remettre en question sa continuité dans le projet. Sa carrière prometteuse a stagné, il ne fait pas les coups, il est un frein à la fin des matchs et il n’a pas corrigé ses défauts, qui empêche les Sixers d’avancer dans la conquête vers un anneau qu’ils n’ont pas eu de loin. Qui plus est, ils n’ont pas disputé les finales de Conférence depuis 2001, une crise gargantuesque qui n’a pas été dénouée par le Trust the Process déjà injustifié, qui s’est évaporé plus vite que prévu.

Maintenant, place à la réflexion pour un Daryl Morey qui devra faire des changements. Et, en ce moment, il semble que tout passe par Ben Simmons, qui a un contrat jusqu’en 2025, date à laquelle il finira d’empocher les 169 millions de dollars qu’il a garantis. Il semble que la situation soit complexe, après que sa valeur marchande a diminué de façon inquiétante et que le joueur lui-même s’est avéré, à certains moments, un frein plutôt qu’une solution. Loin de la nomenclature des stars et de son partenaire Embiid, le meneur a reconnu qu’il devait s’améliorer et a nié avoir baissé son niveau en playoffs, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : 14,3 points, 7,2 rebonds et 6,9 passes décisives en saison régulière. En playoffs, seulement 12 points (il n’a pas dépassé les dix lors des trois derniers matchs), 8 rebonds et 9 passes décisives, avec… 34% en triples. Une vraie catastrophe.

Bien sûr, la chose la plus surprenante était que Rivers et Embiid ont accusé Simmons lors de la conférence de presse d’après-match. Le technicien, à court d’arguments, il n’a pas voulu répondre à la question de savoir si son joueur peut être le meneur de jeu d’une équipe championne, et il a déjà dit, au milieu de la série, que si je devais le faire asseoir, il n’hésiterait pas. Embiid est allé plus loin : “Le tournant a été un jeu où nous aurions pu marquer et nous avons fini par perdre le ballon.” Le pivot ne mentionne pas Simmons, mais fait référence à un jeu qui, à 3h30 de la fin, a joué le meneur, qui sous le panier n’a pas voulu écraser et a décidé de donner une passe de plus, avec les locaux perdant le ballon alors qu’ils allaient ajouter deux points faciles. Dans l’action suivante, les Hawks ont marqué. C’est-à-dire une double erreur et une image très commentée, celle d’Embiid faisant un geste d’exaspération après la décision de Simmons de ne pas attaquer la jante.

Doc Rivers, pour savoir si Ben Simmons peut jouer le meneur dans une équipe de championnat. « Je ne connais pas la réponse à cela pour le moment. » – Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) 21 juin 2021

Citation complète de Joel Embiid: “Je veux dire, je vais être honnête. Je pensais que le tournant était quand nous – je ne sais pas comment le dire – mais je pensais que le tournant était juste que nous avions un tir ouvert et nous a fait un lancer franc et nous avons raté l’autre, puis ils sont descendus et ont marqué… – Rich Hofmann (@rich_hofmann) 21 juin 2021

Les choses sont tendues à Philadelphie… et cela ne fait que commencer. Il y a souvent des discussions animées après une victoire, mais de telles déclarations peuvent être une réaction en chaîne trop importante, et Rivers et Embiid ont été trop explicites dans une compétition comme celle américaine, où les équilibres spirituels et la chimie de groupe est un élément essentiel de la victoire. On verra quelles sont les vraies conséquences de ce qui s’est passé chez les Sixers, mais pour l’instant, tout le monde est d’accord avec la version coach et centre, même si Doc Rivers lui-même est également sorti de la série très marqué. En ce moment, le temps de la réflexion s’ouvre dans une franchise qui ne relève pas la tête. Et dans un projet qui promettait beaucoup, mais qui est maintenant totalement dénoué et plongé dans le no man’s land après un échec absolu et sans palliatif. Des trucs de la NBA.