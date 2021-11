Rivers of Resistance : AMR, une pandémie silencieuse en devenir

Cette menace de résistance aux antimicrobiens vient de devenir plus importante et plus complexe avec l’utilisation aveugle d’antibiotiques pendant la pandémie de Covid-19. (Image représentative)

Par le Dr Suman Kapur

Pourquoi tolérons-nous l’empoisonnement de nos rivières par les déchets humains et les toxines industrielles ? demande le journaliste britannique Victor Mallet à tous les Indiens, dans son livre « River of Life, River of Death » sur le Gange. Nos rivières vitales subissent un stress mortel car elles sont confrontées à une grave pollution à travers le monde au cours des dernières décennies. Certaines des principales causes de pollution comprennent la pratique de la défécation à l’air libre, le rejet d’eaux usées insuffisamment traitées provenant d’industries et d’unités pharmaceutiques contenant des produits chimiques, le rejet d’eaux usées non traitées ou semi-traitées, l’utilisation généralisée de pesticides antimicrobiens pour les cultures sur les terres agricoles, les déchets provenant des industries d’élevage. , et de grands volumes de déchets biomédicaux provenant des hôpitaux et des cliniques.

Cela constitue une menace non seulement pour l’environnement, le climat et la santé en général, mais contribue de manière significative à la résistance aux antimicrobiens ou à la RAM, une menace silencieuse mais mortelle pour l’humanité. La RAM se produit lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites changent au fil du temps et ne répondent plus aux médicaments développés pour guérir les infections qu’ils causent. Ces micro-organismes résistants rendent ainsi les infections plus difficiles à traiter et augmentent le risque de propagation de la maladie, de maladie grave et de décès. Alors que la RAM est causée par une variété de facteurs interconnectés, les rejets d’effluents des usines de fabrication de produits pharmaceutiques et des hôpitaux qui ont des mécanismes de traitement des eaux usées inadéquats conduisent à des concentrations substantielles d’antibiotiques et de leurs matières premières – ingrédients pharmaceutiques actifs (API) dans les plans d’eau environnants, le sol et l’environnement global.

Dans une étude récente de l’Institut indien de technologie de Madras, des chercheurs ont découvert que la rivière Cauvery était polluée par divers contaminants émergents, notamment des composés pharmaceutiquement actifs, des produits de soins personnels, des métaux lourds, des pesticides, des plastiques, des retardateurs de flamme, entre autres. L’équipe de recherche a surveillé la qualité de l’eau des rivières sur une période de deux ans pour évaluer les variations saisonnières des contaminants émergents, en particulier les composés pharmaceutiquement actifs. Ils ont trouvé des niveaux de contamination considérablement élevés de métaux tels que l’arsenic, le zinc, le chrome, le plomb, le nickel. L’équipe a également trouvé des concentrations importantes de contaminants pharmaceutiques. Ces résultats d’étude s’ajoutent aux résultats similaires de rivières et de plans d’eau pollués dans l’Himachal Pradesh, Hyderabad et Vishakhapatnam, renforçant le défi persistant en Inde – contamination des plans d’eau et pollution de l’environnement par des contaminants pharmaceutiques.

En tant que deuxième plus grand pays de fabrication de produits pharmaceutiques au monde après la Chine, l’Inde porte un énorme fardeau de RAM, en particulier de RAM environnementale. Bien que ce soit une question de fierté que l’industrie pharmaceutique indienne ait joué un rôle de pionnier en rendant les médicaments accessibles à l’échelle mondiale et soit considérée comme l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de l’économie indienne, sa contribution à la production de déchets dangereux et son impact négatif sur l’environnement ne peuvent être rejeté.

De multiples études ont mis en évidence les effluents pharmaceutiques dans la RAM à propagation rapide. Rien qu’au cours des dernières années, des maladies comme la pneumonie et la typhoïde sont devenues difficiles à traiter et, dans environ 70 % des cas, le traitement doit commencer par des médicaments de troisième génération plus chers, qui sont administrés plus longtemps qu’auparavant. On estime également qu’en Inde, près de 60 000 décès par septicémie néonatale chaque année peuvent être attribués à la résistance aux antibiotiques. Bien que les estimations précises de l’impact de la RAM en Inde soient limitées en raison du manque de preuves et de données, certains indicateurs indirects tels que la prévalence de la tuberculose dans le pays révèlent que l’Inde représente 25 % des cas de multirésistance aux médicaments enregistrés. à l’échelle mondiale. Cette menace de résistance aux antimicrobiens vient de devenir plus importante et plus complexe avec l’utilisation aveugle d’antibiotiques pendant la pandémie de Covid-19.

Il est important de souligner que le gouvernement indien est conscient du problème et, au cours des dernières années, a déployé des efforts pour y remédier. Par exemple, le Plan d’action national (PAN) sur la résistance aux antimicrobiens a été élaboré pour reconnaître ce défi croissant et établir des lignes directrices cruciales pour hiérarchiser les actions contre celui-ci. Il a reconnu l’aspect « Une seule santé », reconnaissant le rôle de divers secteurs contribuant à la RAM, notamment la santé, l’environnement, l’élevage, la sécurité alimentaire, entre autres. Cependant, l’approche « Une seule santé » est restée largement théorique et les défis liés à la RAM continuent d’être principalement portés par les secteurs de la santé et des secteurs connexes. De plus, le réseau de recherche sur la surveillance de la résistance aux antimicrobiens mis en place sous l’égide du Conseil indien de la recherche médicale, se concentre principalement sur le côté de la santé humaine, bien que, comme le note le PAN sur la résistance aux antimicrobiens en Inde, il soit prévu d’étendre le champ d’application pour inclure des échantillons provenant d’échantillons environnementaux, filières animale et alimentaire.

De plus, une surveillance régulière et continue des plans d’eau aidera à identifier les « points chauds » de pollution par les antibiotiques, à suivre les incidences croissantes de la RAM et à aider à identifier les lacunes dans les rejets d’eaux usées de diverses industries. Alors que le gouvernement a publié des politiques telles que le Zero Liquid Discharge (ZLD) pour traiter les eaux usées qui a été adoptée par quelques entreprises, les stratégies de gestion des risques environnementaux restent largement en dehors de la portée de plusieurs petits acteurs qui ne peuvent pas se permettre d’adopter des technologies coûteuses telles que ZLD. Ceci, associé à la faiblesse des infrastructures de santé publique, à la charge globale élevée de morbidité, aux ventes non réglementées d’antibiotiques malgré les règles limitant leurs ventes ouvertes, au manque de sensibilisation des patients et des principales parties prenantes, contribue à créer des circonstances idéales pour une augmentation rapide des infections résistantes à travers l’Inde.

Pour lutter contre ce phénomène, il est donc primordial que le gouvernement, l’industrie et les décideurs politiques développent de fortes synergies pour atteindre l’objectif commun de manière holistique. Il est également pertinent d’investir dans davantage de recherches et de collecte de preuves concernant l’impact de la RAM, en particulier la RAM environnementale qui n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite. L’établissement de normes pour les résidus dans les effluents de fabrication de produits pharmaceutiques, par exemple, permettrait de franchir une étape vers la réglementation des rejets non traités dans l’environnement. En tant que leader mondial des centres de fabrication d’antibiotiques, l’Inde serait le premier du genre à établir de telles normes pour traiter cette pandémie en croissance silencieuse grâce à des contre-mesures opportunes. Nous ne pouvons pas laisser nos rivières vitales se transformer en vecteurs silencieux de résistance antimicrobienne.

Le chroniqueur est professeur principal, Département des sciences biologiques · Birla Institute of Technology & Science, Pilani. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

