Rivian annonce une augmentation des précommandes avant l’introduction en bourse très attendue de l’action RIVN

L’une des introductions en bourse les plus chaudes de la saison est presque arrivée. Les adeptes de Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) et Nio (NYSE :NIO) attendaient qu’un autre joueur entre dans la course des véhicules électriques. La semaine prochaine, leurs souhaits se réaliseront alors que Rivien se prépare à faire ses débuts publics. Cette introduction en bourse est surveillée de près pour une bonne raison – elle est bien placée pour être l’une des plus importantes introductions en bourse que les États-Unis aient connue au cours de la dernière décennie, dépassant même certains de leurs plus grands concurrents. L’introduction en bourse de l’action RIVN devrait débuter la semaine prochaine avec des échanges d’actions sur le Nasdaq.

Source : Miro Vrlik Photographie / Shutterstock.com

Les acheteurs ont démarré leurs moteurs

Alors, que devez-vous savoir sur Rivian et l’introduction en bourse de RIVN ?

Rivian utilise une stratégie similaire à celle de Lucid. Il n’a pas encore livré de véhicules, sauf au sein de l’entreprise. Cependant, au lieu de cela, il surfe sur l’anticipation de ses véhicules futuristes, et alors que les discussions sur l’introduction en bourse se sont intensifiées, les précommandes ont augmenté. Un récent rapport d’InsideEvs indique que la société aura livré plus de 1 000 véhicules avant la fin de 2021.

Le point de vente a également trouvé de nombreuses données suggérant que Rivian est bien équipé pour livrer les nombreuses précommandes du R1T, un camion électrique qui sera parmi les premiers du genre. Et avant la fin de l’année, le SUV R1S fera ses débuts avec le Rivian EDV Van, répondant à une commande de flotte faite par Amazon (NASDAQ :AMZN) en 2019.

Amazon a vu tellement de potentiel dans Rivian qu’il a investi 700 millions de dollars dans l’entreprise. Un autre bailleur de fonds est le géant de l’automobile Gué (NYSE :F), qui a investi 500 millions de dollars pour tenter de tirer profit du boom des véhicules électriques. Les actions des deux sociétés ont augmenté depuis l’annonce de l’introduction en bourse de RIVN.

IPO de RIVN : la voie à suivre

Que peut-on attendre de Rivian ? Selon les rapports, la société prévoit de fixer le prix des actions entre 57 et 62 dollars pièce, garantissant une valorisation qui pourrait atteindre 55 milliards de dollars, voire plus. CNBC rapporte que la société pourrait rechercher une valorisation d’au moins 60 milliards de dollars.

Si tout se passe comme prévu, l’introduction en bourse de l’action RIVN pourrait voir une évaluation qui la rendrait aussi précieuse, sinon plus, alors le géant de l’automobile Honda (NYSE :HMC). Collectivement, la startup vise à lever 8,4 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse. Cet exploit le placerait dans le groupe élite, juste derrière Alibaba (NYSE :BABA) et le nouveau nom Facebook (NASDAQ :FB), qui ont respectivement levé 25 milliards de dollars et 16 milliards de dollars lors de leurs introductions en bourse. Cela donnerait également à l’entreprise une longueur d’avance sur l’innovateur en matière de covoiturage. Uber (NYSE :UBER), dont l’introduction en bourse n’a généré que 8,1 milliards de dollars.

Un avenir vert

Il est clair que l’introduction en bourse de l’action RIVN marquera le prochain catalyseur du boom des véhicules électriques, un phénomène qui a dominé les marchés toute l’année. Même avec la crise de la chaîne d’approvisionnement qui sévit chez les fabricants, de nombreux producteurs de véhicules électriques ont pour la plupart suivi la demande croissante. Il n’y a aucune preuve suggérant que Rivian sera différent lorsqu’il commencera à commercer.

Outre le succès collectif des producteurs américains de véhicules électriques, il convient de noter que l’avantage concurrentiel de Rivian vient de ses véhicules. Tandis que Lucide et Tesla (NASDAQ :TSLA) ont été occupés avec des berlines de haute qualité, Rivian s’est concentré sur les camions, les VUS et les fourgonnettes de livraison, tous des produits avec moins de concurrence des concurrents nationaux. Des entreprises importantes ont parié gros sur Rivian et Wall Street est susceptible de faire de même. Tout le monde devrait regarder l’introduction en bourse de RIVN.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.