Rivian, société de véhicules électriques soutenue par Amazon, embauche pour plus de 40 postes d’ingénieur dans la région de Seattle

Une camionnette de livraison électrique Amazon est repérée au centre de service Rivian à Bellevue, Washington, cette semaine. (Photo . / Alan Boyle)

Rivian, le constructeur de véhicules électriques qui a bénéficié d’un important soutien d’Amazon, tente d’attirer davantage d’ingénieurs dans la région de Seattle sur la base des offres d’emploi publiées sur le site Web de l’entreprise.

Rivian, basé à Irvine, en Californie, a au moins 40 emplois affichés dans la région, avec des titres tels que Ingénieur de détection des menaces de cybersécurité, Responsable de l’ingénierie logicielle (Chargement) et Producteur UX, Entreprise et flotte.

L’entreprise, avec plus de 1 500 ouvertures au total, emploie actuellement environ 9 000 personnes dans l’ensemble de l’entreprise et compte une équipe croissante de plus de 120 personnes dans la région de Seattle. Cela comprend le personnel de service et de soutien dans un centre de service de Bellevue, Washington, près de l’intersection de Northeast Eighth Street et 116th Avenue Northeast.

Malgré l’augmentation du nombre de travailleurs dans la région, Rivian a refusé de parler de tout projet d’ouverture d’un bureau dédié au personnel technique à Seattle ou à Bellevue. Un porte-parole a précédemment déclaré au Puget Sound Business Journal que les employés resteraient pour la plupart éloignés pendant que l’entreprise définissait sa «stratégie sur le lieu de travail».

. a repéré une fourgonnette de livraison Amazon insaisissable fabriquée par Rivian à l’emplacement de Bellevue cette semaine. Le géant de la technologie attend la livraison de quelque 10 000 fourgonnettes personnalisées qu’il a déclaré en octobre dernier qu’il espérait avoir sur la route dès 2022. Ce nombre fait partie des 100 000 qu’Amazon a commandés pour sa flotte et envisage d’utiliser d’ici 2030.

Le YouTuber HyperChange a publié une vidéo (ci-dessous) d’une camionnette électrique Amazon à Seattle plus tôt cette année.

Amazon a soutenu Rivian par le biais de son Climate Pledge Fund, qui vise à investir dans des entreprises qui accélèrent l’engagement d’Amazon à être à zéro carbone net dans toutes ses activités d’ici 2040. Amazon figurait parmi les principaux investisseurs dans un tour de financement de 2,5 milliards de dollars à Rivian en juillet et avait déjà soutenu Rivian en 2019 dans des tours de 700 millions de dollars et 1,3 milliard de dollars.

Fondée en 2009, Rivian a levé environ 10,5 milliards de dollars à ce jour. Il a annoncé son intention cet été de devenir public à une évaluation déclarée de 80 milliards de dollars.

Dans un formulaire déposé auprès de la SEC la semaine dernière, Rivian a décrit la commande Amazon Electric Delivery Van («EDV») comme «la plus grosse commande de véhicules électriques jamais réalisée».

« Développés pour être sûrs, confortables et faciles à utiliser pour les conducteurs, ces fourgonnettes offriront un changement radical dans l’expérience du conducteur par rapport aux véhicules disponibles sur le marché aujourd’hui », a déclaré Rivian. « Ils sont également conçus pour réduire le coût total de possession pour Amazon tout en soutenant la voie vers des livraisons neutres en carbone. Nous espérons acquérir de riches expériences grâce à ce qui, selon nous, deviendra la plus grande flotte de véhicules électriques à gestion centralisée au monde. »

Des camions Rivian sont alignés sur la rampe de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas après le vol spatial suborbital de New Shepard qui a transporté Jeff Bezos. (Photo . / Alan Boyle)

Dans la même forme, Rivian a révélé comment les choses progressaient avec la production et la livraison de son véhicule grand public de première génération, la camionnette tout électrique R1T, notant que 56 des véhicules avaient été produits et 42 livrés au 22 octobre. Le lancement et la livraison du véhicule utilitaire sport R1S commenceront en décembre, a indiqué la société.

Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos et son entreprise spatiale Blue Origin ont au moins mis la main sur les camions, utilisant des véhicules Rivian pour transporter les membres d’équipage jusqu’à la rampe de lancement et les récupérer lors de missions spatiales suborbitales au départ du Texas.

Avec le centre de service de Bellevue, Rivian avait également été précédemment lié à une éventuelle salle d’exposition dans le quartier de Belltown à Seattle. Mais la société a refusé de préciser où en étaient ces plans, proposant plutôt qu’elle venait d’ouvrir son premier « Hub », un espace de rassemblement pour les fans des camions à Venise, en Californie.