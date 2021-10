Rivian, soutenu par Amazon et Ford, lutte contre les pertes pour lancer une introduction en bourse majeure pour l’industrie des véhicules électriques

La perte nette de la société pour 2020 dans son intégralité était de 1,02 milliard de dollars selon le dossier. (Photo : REUTERS)

Par Dmytro Spilka

Le constructeur de véhicules électriques Rivian a déposé son premier appel public à l’épargne. Soutenu par Amazon et Ford, Rivian n’a pas encore réalisé de chiffre d’affaires en 2021 malgré 994 millions de dollars de pertes signalées au premier semestre. Cependant, l’arrivée de l’entreprise à Wall Street représente un tournant pour l’industrie des véhicules électriques.

Bien que le développement de Rivian n’en soit qu’à ses débuts et malgré les dettes tentaculaires de l’entreprise, le fabricant de véhicules électriques a atteint le statut de licorne avec des estimations récentes mettant un prix de 27,6 milliards de dollars sur Rivian.

Pour une entreprise qui n’a pas encore vendu de voiture, le prix de Rivian fait du constructeur une perspective extrêmement curieuse pour les investisseurs. Dans cet esprit, examinons les fondamentaux de l’entreprise et analysons à quoi pourraient ressembler ses débuts :

Analyser les flux de trésorerie de Rivian

Selon le dossier S-1 de Rivian auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Rivian a déclaré une perte nette de 994 millions de dollars sur des revenus de 0 $ pour le premier semestre 2021. La perte nette de la société pour 2020 dans son intégralité était de 1,02 milliard de dollars selon le dossier. .

S’exprimant sur les pertes de la société, Rivian a noté dans son dossier que « nous sommes une société en phase de développement et n’avons pas généré de revenus importants à ce jour. La production et les livraisons de véhicules ont commencé en septembre 2021.

Cependant, Rivian a confirmé qu’il avait pris 48 000 précommandes pour ses modèles EV, les R1T et R1S aux États-Unis et au Canada, les clients en précommande payant des dépôts entièrement remboursables de 1 000 $ chacun dans le processus. Le S-1 souligne que ces 48 000 $ sont les seuls revenus de l’entreprise à ce stade.

La startup a levé 10,7 milliards de dollars sur 10 tours de financement depuis sa création en 2009. Les grands investisseurs d’Amazon et de Ford détiennent tous deux plus de 5% du capital de Rivian, tandis que Fidelity et T. Rowe Price sont également répertoriés comme bailleurs de fonds.

Bien que l’évaluation la plus récente de la société ait évalué le fabricant de véhicules électriques à 27,6 milliards de dollars, sa valorisation lors de l’offre publique initiale pourrait atteindre 80 milliards de dollars. La société a également annoncé qu’elle avait l’intention de faire 8 milliards de dollars à la suite de l’offre.

Puiser dans une industrie des véhicules électriques en pleine croissance

Il convient également de noter que Rivian est une entreprise résolument tournée vers l’avenir et la durabilité, et avec la croissance exponentielle de l’industrie des véhicules électriques, il est juste de dire que le manque de revenus de l’entreprise à court terme ne sera probablement pas un obstacle plus tard.

Comme le montrent les données, la part de marché des véhicules électriques aux États-Unis devrait atteindre environ 50 % d’ici la fin de la décennie, les marchés chinois s’accélérant également dans les années 2030.

Les initiatives gouvernementales visant à encourager l’adoption des véhicules électriques dans le monde ont aidé un plus grand nombre de personnes à passer plus rapidement à l’électrique – ouvrant potentiellement la voie à Rivian pour devenir un leader sur le marché des véhicules électriques dans les années à venir et sur le marché automobile plus large à l’avenir .

Dans cet esprit, Rivian est susceptible d’être considéré comme une action de croissance que les investisseurs peuvent préférer acheter en tant qu’investissement spéculatif pour la future domination de l’entreprise. Avec Amazon et Ford se positionnant comme des acteurs clés de l’entreprise, il est probable qu’il y aura beaucoup d’intérêt pour les véhicules de Rivian de la part des marchés de consommation et industriels à mesure que la décennie prend forme.

S’exprimant sur la question de savoir si Rivian peut devenir une menace pour Tesla, Maxim Manturov de Freedom Finance Europe note que « Rivian est considéré comme une menace sérieuse pour Tesla car il a été le premier à lancer des camionnettes électriques. La principale différence entre Rivian et Tesla est que la gamme de produits de Rivian est plus similaire aux camionnettes américaines traditionnelles (charge utile plus élevée, ce que Tesla n’a pas). Dans l’ensemble, Rivian pourrait constituer une menace pour Tesla sur le marché américain.

La puissance du partenariat avec Amazon

Peut-être le plus important de tous, le dossier S-1 de Rivian racontait le pacte de la société avec Amazon et les détails des liens de la startup avec les géants du commerce électronique. Amazon aura les droits exclusifs sur les véhicules de livraison de Rivian pendant quatre ans après avoir reçu son premier et a le pouvoir de premier refus d’acheter les camionnettes pour les deux années qui suivent.

De manière significative, Amazon a commandé 100 000 camions du dernier kilomètre à livrer d’ici 2030, les 10 000 premiers devant commencer à être déployés cette année. De plus, « l’entreprise compte désormais 48 390 voitures en précommande. Au total, l’entreprise a levé 10,5 milliards de dollars (Amazon et Ford Motor font partie des investisseurs) », ajoute Maxim Manturov.

Ici, il est important de noter que le dossier montre que l’unité logistique d’Amazon n’est pas exclusivement tenue d’acheter des véhicules de livraison électriques à Rivian, et Amazon est toujours capable de travailler avec tout autre partenaire automobile potentiel où bon lui semble.

Dans le dossier, Rivian a déclaré que « bien que l’accord EDV prévoit que nous serons remboursés de certains coûts de développement, il n’inclut aucune exigence d’achat minimum ni n’empêche la logistique de développer des véhicules ou de collaborer avec, ou d’acheter des véhicules similaires auprès de tiers. . »

La prochaine introduction en bourse de Rivian devrait être curieuse pour les investisseurs. Rarement les entreprises qui affichent des pertes d’un peu moins d’un milliard de dollars en l’espace de six mois avec des revenus nuls semblent si attrayantes. Avec des relations stratégiques avec certaines grandes entreprises et le lancement de véhicules devant commencer fin 2021, il semble que Rivian fasse ses débuts au début de ce qui pourrait être une période de mise à l’échelle importante pour l’entreprise. Les investisseurs peuvent se sentir enclins à se joindre aux fabricants pour surfer sur cette vague de croissance.

(Dmytro Spilka est un écrivain spécialisé dans la technologie et la finance basé à Londres. Il est le fondateur de Solvid et Pridicto. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.