Rivian Stock a plongé sur les bénéfices. Un analyste dit que c’était « bon dès le départ ».

Après une introduction en bourse (IPO) à succès le mois dernier, Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN) a publié ses premiers résultats en tant que société ouverte. Notamment, la société de véhicules électriques (VE) a déclaré un chiffre d’affaires de 1 million de dollars après avoir déclaré 0 $ au deuxième trimestre. De plus, la société a mentionné que le nombre total de réservations pour ses modèles R1T et R1S était passé à 71 000 au 15 décembre, soit une augmentation de 28 % par rapport au mois précédent. Alors, pourquoi exactement les actions de Rivian ont-elles baissé de plus de 14% aujourd’hui ?

Source : Michael Vi / Shutterstock

L’annonce par Rivian d’une baisse de la production de véhicules électriques en 2021 et des pertes croissantes en sont les principales raisons. Rivian a déclaré qu’il s’attend à perdre quelques centaines d’unités par rapport à son objectif de production de 1 200 véhicules en 2021. Cela est dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de production de batteries. Cependant, le PDG RJ Scaringe a cherché à calmer les investisseurs, déclarant que les contraintes de production ne « présentent aucun défi à long terme pour nous ». La société EV a déclaré une perte nette de 1,23 milliard de dollars, ce qui équivaudrait à un bénéfice par action (BPA) de -12,21 $.

De plus, Rivian a confirmé qu’elle construira une nouvelle installation de 5 milliards de dollars en Géorgie. L’installation devrait employer 7 500 employés, ce qui pourrait potentiellement passer à 10 000. Cela ferait de l’usine de Rivian la plus grande usine industrielle de Géorgie, battant de Kia Usine de 4 400 employés. Cependant, les investisseurs devront attendre, car l’installation ne sera prête à être produite qu’en 2024.

Même après avoir déclaré un chiffre d’affaires de 1 million de dollars, l’action Rivian se négocie toujours à une évaluation coûteuse si l’on considère que le fabricant de véhicules électriques a une capitalisation boursière de 79 milliards de dollars. Les revenus proviennent de la livraison de seulement 11 des camionnettes R1T au cours du troisième trimestre. Cependant, deux grandes sociétés d’investissement ont réitéré leur position haussière sur Rivian après que la société a publié ses bénéfices.

Bank of America et Wedbush restent optimistes sur Rivian Stock

Malgré une baisse de la production de VE en 2021, Banque d’Amérique a réitéré sa cote d’achat et son objectif de cours de 170 $ sur l’action RIVN. La banque a noté que les premiers bénéfices de l’entreprise étaient « bons dès le départ » et que « la comparaison avec les estimations consensuelles est moins solide que notre couverture traditionnelle, ce qui peut entraîner un certain niveau d’examen minutieux pour l’entreprise et une volatilité possible pour l’action ».

Bank of America n’était pas la seule entreprise à considérer le rapport sur les bénéfices de Rivian comme un signe positif. Wedbush L’analyste Daniel Ives considère la baisse de la production de véhicules électriques comme un « problème d’offre et clairement pas un problème de demande pour Rivian ». Ives poursuit en disant que la nouvelle usine de l’entreprise en Géorgie aidera à résoudre ce problème au cours des prochaines années. De plus, Ives pense que Rivian est en bonne position pour prendre des parts de marché dans l’industrie des véhicules électriques sous la direction de Scaringe. L’analyste a maintenu sa cote de surperformance et son objectif de cours de 130 $.

