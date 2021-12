Rivian vient de remporter le prix du camion de l’année MotorTrend. Où ira Rivian Stock ensuite?

Actions de Rivian Automobile (NASDAQ :RIVN) se négocient à la hausse ce matin, et pour cause. MotorTrend, un magazine automobile et critique populaire, a annoncé que le gagnant du Camion MotorTrend de l’année 2022 est le Rivian R1T. Notamment, MotorTrend affirme que la R1T est «la camionnette la plus remarquable que nous ayons jamais conduite», battant d’autres camionnettes de concurrents comme Gué (NYSE :F) et General Motors (NYSE :DG).

Source : Michael Vi / Shutterstock

Alors, qu’est-ce qui rend le pick-up de Rivian si spécial ?

Le magazine vante la gamme exceptionnelle de la R1T, sa conception de qualité, ses performances et ses caractéristiques de sécurité. De plus, le R1T a obtenu un score élevé dans six critères clés : sécurité, efficacité, valeur, avancement de la conception, excellence technique et performance de la fonction prévue. MotorTrend a commenté que :

« En repensant comment une camionnette peut être construite, comment elle peut être propulsée, comment elle peut conduire, comment ses espaces pourraient être utilisés, comment nous pourrions interagir avec elle et comment élargir sa cible démographique, Rivian a forcé à la fois l’industrie et le marché pour réévaluer les attentes. Le R1T, cependant, n’est pas seulement un exercice intellectuel ; c’est aussi un bon camion selon les définitions traditionnelles.

La victoire de Rivian en R1T vient après Moteurs lucides (NASDQ :LCID) a remporté le prix de la voiture de l’année 2022 de MotorTrend avec son modèle Lucid Air.

Où ira Rivian après cette victoire ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix RIVN.

Prédictions du cours de l’action RIVN : jusqu’où Rivian peut-il grimper ?

Il semble que MotorTrend ne soit pas le seul à penser que le R1T de Rivian change la donne. Le célèbre analyste de Wedbush, Daniel Ives, est du même avis, fixant récemment un objectif de cours de 130 $ pour l’action RIVN. Il a commenté que :

« Rivian est sur le point de créer une nouvelle catégorie dans l’espace des véhicules électriques avec ses débuts révolutionnaires, une empreinte massive d’usine de Normal, dans l’Illinois, et de créer une marque majeure sur le marché des véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. »

Alors, que pensent les autres analystes du potentiel futur de Rivian ? Jetons un coup d’œil à l’endroit où Wall Street pense que Rivian devrait être évalué.

Banque d’Amérique a un objectif de cours élevé à Wall Street de 170 $. L’analyste John Murphy pense que les produits, la technologie et l’équipe de gestion de Rivian « vont au-delà de la pointe de l’iceberg ». Notamment, Murphy a testé le R1T et apprécié ses performances.

Morgan Stanley a un objectif de prix de 147 $. L’analyste Adam Jonas cite l’équipe de direction compétente de Rivian, l’accès au capital et une large gamme de produits exceptionnels. De plus, il présente Rivian comme « celui qui peut défier Tesla ».

Banque Allemande a un objectif de prix de 130 $. L’analyste Emmanuel Rosner a salué la relation de Rivian avec Amazon (NASDAQ :AMZN) et a noté que « l’architecture flexible des véhicules électriques de Rivian prend en charge une cadence rapide de lancements de véhicules pour les applications personnelles et commerciales ».

JP Morgan a un objectif de prix de 104 $. Cela implique une baisse de 10% par rapport aux prix actuels. En effet, l’analyste Ryan Brinkman adopte une vision plus prudente du fabricant de véhicules électriques. De plus, il pense que les développements potentiels sont déjà pris en compte.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.