Rivière et Boca en dehors des Libertadores

Le tournoi de la Ligue de football professionnel est en pleine dispute de la deuxième date avec la troisième qui apparaît dans la semaine, sans repos. Un tournoi qui vient de débuter mais dont chaque point pèsera beaucoup puisque le nouveau format du tous contre tous en 25 dates définira les quotas pour les Coupes 2022.

L’Argentine a six places pour les Libertadores 2022. Le champion du nouveau tournoi se qualifiera directement. Le même que Colón a déjà pour avoir atteint la Coupe de la Ligue professionnelle et ce que celui qui reste avec la Coupe d’Argentine réalisera. Les places restantes seront obtenues par les trois premières équipes du tableau général annuel, qui comprendra les points obtenus lors de la phase de groupes de la Coupe LPF (13 matchs) et de ce championnat (total : 38 matchs). Dans ce cas, la troisième équipe accèdera au Repêchage de la Coupe.

En tant, six autres équipes iront à l’Amérique du Sud 2022 : l’un est Banfield (vainqueur de la finale contre Vélez) et les cinq autres sortiront du même tableau général. Si une équipe déjà classée par une autre instance est répétée, la place sera pour le prochain set de cette même table.

Dans les deux tournois, l’Argentine pourrait ajouter une place au cas où dans les éditions 2021 une équipe du pays sortirait championne (River de la Libertadores ou Rosario Central de la Sudamericana, les seules qui restent en compétition).

Ici, les positions à ce jour

1° Vélez 33 pts (+9). (Libérateurs)

2e Colon 32 pts (+12). (Il est déjà classé aux Libertadores)

3e Course 29 pts (+5). (Libérateurs)

4e San Lorenzo 28 pts (+3). (Libérateurs)

5e Rivière 27 pts (+20) (Libertadores)

6ème Indépendant 27pts (+9) (Libertadores)

7 ° Lanús 26 pts (+2). (Sud américain)

8ème Etudiants 25 pts (+6). (Sud américain)

9e Banfield 25 pts (+3). (Sud américain)

10° Bouche 24 pts (+8). (Sud américain)

11e Atlético Tucumán 24 pts (+4).

12e Ateliers 23 pts (+3).

13e Argentins 23 pts (+3).

14° Centrale R. 21 pts (-3).

15e Centre de Cordoue 21pts (-3).

16e Godoy Cruz 21 pts (-6).

17e Union 21 m (-7).

18e Gymnastique 20 pts (-4).

19e Conseil d’administration 18 pts (-3)

20e Ouragan 17 pts (-3).

21° Newell’s 17 pts (-5)

21e Arsenal 16 pts (-13)

22° Platense 15 pts (-9).

23° Sarmiento 15 pts (-14).

25° Aldosivi 14 pts (-9).

26e Défense et Justice 13 pts (-8).

COMMENT LA MOYENNE EST-ELLE CALCULEE ?

Le premier alinéa de l’article 24 du Règlement de la Ligue de football professionnel des Tournois 2021 indique qu'”à la fin des Tournois 2021, il n’y aura pas de baisse de catégorie”. Mais au point suivant, il est précisé que le « Les points obtenus à partir du tableau général des positions 2021 seront calculés conjointement avec ceux de la saison 2019/20 et 2022 ». Les points Diego Maradona Cup ne seront pas pris en compte.

Les baisses ne prendront effet qu’à la fin de 2022, mais le montant n’est pas encore défini). Quand ce moment viendra, il y aura 28 équipes dans Primera (Les 26 actuels, plus les deux issus du First National à la fin de cette saison). On s’attend à ce qu’il y en ait quatre pour commencer à diminuer progressivement le nombre d’équipes dans l’élite jusqu’à atteindre 22 en 2026.

Aujourd’hui, les plus engagés sont Aldosivi (0,882), Sarmiento (0,937), Platense (0,937), Huracán (0,975), Godoy Cruz (0,951), Board of Trustees (1,025), Gimnasia (1,100) et Centra Córdoba (1,175).

Ce n’est pas définitif, bien sûr, il y a une grande partie du tournoi en cours et des matchs correspondant à la saison 2022 (sans format défini).

