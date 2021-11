Actions du constructeur de camionnettes entièrement électriques Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN) continuent de monter en flèche après une première semaine spectaculaire. Après avoir été évaluée à 78 $, l’action RIVN se négocie désormais à 172 $ par action, soit un gain spectaculaire de 120 %. Avec une capitalisation boursière de 152 milliards de dollars, Rivian est la plus importante introduction en bourse (IPO) de l’année. C’est également le troisième constructeur automobile le plus précieux au monde en termes de capitalisation boursière, dépassé seulement par Tesla (NASDAQ :TSLA) et Toyota (NYSE :MT), qui sont évalués respectivement à 1 000 milliards de dollars et 260 milliards de dollars.

Source : Miro Vrlik Photographie / Shutterstock.com

Si les débuts stellaires de Rivian n’étaient pas assez révélateurs, voici un autre record : Rivian est le premier à être rendu public à une valorisation de plus de 100 milliards de dollars sans revenus. Jusqu’à la période trimestrielle terminée le 30 septembre, la société n’avait produit ni livré aucun véhicule.

Cependant, rien de tout cela ne dérange les investisseurs. En fait, le gain d’hier des actions RIVN à lui seul équivaut à plus de 15 milliards de dollars en valeur marchande, soit plus que les capitalisations boursières combinées des autres nouveaux arrivants de véhicules électriques (VE). Nicolas (NASDAQ :NKLA), Fisker (NYSE :RSF), Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) et bête de somme (NASDAQ :WKHS).

Si vous êtes du bon côté de l’élan récent des actions de véhicules électriques, félicitations. Ça a été une super balade. Mais la question que vous devriez vous poser maintenant est la suivante : combien de temps les stocks de véhicules électriques continueront-ils à être acheminés par camion ?

Le meilleur endroit pour commencer est d’examiner « l’effet Rivian » sur le baromètre de l’espace EV : Tesla. Jusqu’à présent, ni Rivian ni aucun nouveau venu dans les véhicules électriques n’a freiné la croissance des revenus du géant. Alors que les deux sociétés fabriquent des véhicules électriques, le créneau de Rivian est celui des véhicules tout-terrain tandis que Tesla se concentre sur les berlines et les SUV.

Mais l’effet Rivian ne concerne pas la concurrence. Il s’agit d’un transfert potentiel de l’argent institutionnel – un flux hors des actions TSLA et vers d’autres alternatives légitimes. Si les investisseurs commencent à considérer que l’action RIVN a le prochain choix de croissance pour les véhicules électriques, des sorties de fonds importantes pourraient mettre la pression sur TSLA. Voici un examen plus approfondi.

RIVN Stock et « L’effet Rivian »

Fondée en 2009, Rivian avait initialement déposé une demande d’offre d’actions dans une fourchette de 57 $ à 62 $. Il a ensuite augmenté cette fourchette entre 72 $ et 74 $. Aujourd’hui, l’action RIVN se négocie à une énorme capitalisation boursière de 152 milliards de dollars, après avoir brûlé la valorisation implicite de 80 milliards de dollars envisagée pour la société pré-IPO en septembre. Et si cela ne suffit pas, avec 11,9 milliards de dollars de produits d’introduction en bourse, c’est également l’une des startups de véhicules électriques les mieux financées de l’histoire des États-Unis.

Rivian – dont les bailleurs de fonds incluent Amazon (NASDAQ :AMZN) et Gué (NYSE :F) – n’a commencé à construire sa camionnette R1T que récemment. À ce titre, l’entreprise ne livrera qu’une poignée de véhicules cette année. À ce jour, les clients ont pré-commandé des camions Rivian, mais ces « ventes » consistent uniquement en de petits acomptes. Amazon est le premier client commercial de l’entreprise, ayant déjà passé une commande, sous réserve de modifications, de 100 000 véhicules.

Si nous avons appris quelque chose sur l’espace EV, cependant, c’est que les investisseurs ne se soucient pas des revenus ou des bénéfices en ce moment. Les actions de véhicules électriques poursuivent leur tendance à la hausse. Le potentiel futur est la seule chose qui compte pour les investisseurs. Ce sentiment s’est également clairement exprimé après les récents résultats des bénéfices de la société EV. Groupe lucide (NASDAQ :LCID). L’action LCID s’échange de près de 24% le 16 novembre grâce à l’effet Rivian ainsi qu’à l’engouement pour les livraisons. Après une hausse de 130 % au cours du mois dernier, la poursuite de la hausse est clairement contre-intuitive au scénario de vente de nouvelles que nous verrions généralement sur un rapport terne.

Choix, Choix

Plusieurs fabricants de véhicules électriques sont venus sur le marché via des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Les investisseurs institutionnels ont tendance à considérer les SAVS comme des investissements de démarrage plus spéculatifs. Mais l’introduction en bourse traditionnelle bien capitalisée de l’action RIVN a suscité beaucoup d’intérêt parmi les grands fonds communs de placement.

La valorisation de Rivian en fait une option légitime pour les investisseurs institutionnels à la recherche d’une autre action EV liquide et importante en plus de TSLA. De nombreux observateurs voient également Rivian comme un bénéficiaire d’un plus grand soutien du gouvernement américain pour les véhicules électriques dans le projet de loi sur les infrastructures nouvellement signé, ainsi que de plus grandes incitations financières pour amener les consommateurs à passer aux voitures et aux camions électriques.

Si d’importants capitaux institutionnels sortent de TSLA, ces ventes importantes auraient un impact négatif sur le cours de l’action. De plus, Tesla étant la cinquième plus grande action du S&P 500 — représentant environ 2 % — un changement dans les flux monétaires pourrait également avoir un impact significatif sur l’indice.

Cela vaut la peine de regarder ce qui arrive, le cas échéant, à la valorisation de Tesla alors que de plus en plus de sociétés de véhicules électriques gagnent du terrain. Depuis l’introduction en bourse de Rivian, les actions TSLA sont restées stables, à l’exception de la volatilité liée aux ventes d’actions de la société par le PDG Elon Musk. Ford, qui détient une participation de près de 12% dans Rivian, est également resté stable au cours de la négociation initiale de RIVN.

Que vaut vraiment le stock RIVN ?

Jusqu’à présent, TSLA et le reste du secteur des véhicules électriques ne semblent pas affectés par le succès de l’introduction en bourse de Rivian. Mais le danger potentiel ici est que les valorisations des véhicules électriques suivent un modèle qui n’est pas durable. Par exemple, si Tesla est correctement évalué à 1 000 milliards de dollars et que Rivian est correctement évalué à 100 milliards de dollars, une entreprise comme L’Etoile polaire (NASDAQ :GGPI) semble bon marché avec une valeur actuelle des fonds propres pro forma d’environ 27 milliards de dollars.

Nous n’avons pas de chiffres prévisionnels pour Rivian depuis que la société est entrée en bourse via une introduction en bourse traditionnelle et ne peut pas fournir de projections prospectives. Cependant, sur la base des plans de production de la société, les analystes estiment que Rivian pourrait réaliser 10 milliards de dollars de ventes en 2023. Cela donnerait aux actions de RIVN un multiple d’environ 15 fois les ventes estimées. Ce multiple rend également Rivian aussi cher que Tesla, qui se négocie également pour environ 12 fois les ventes estimées en 2023 à 89,5 milliards de dollars.

Les investisseurs optimistes diront que Rivian mérite un multiple de Tesla. Mais la croissance des revenus n’est qu’une mesure que les investisseurs examineront afin de justifier la valorisation de l’action. Comme Musk lui-même l’a souligné, les nouveaux fabricants de véhicules électriques courent des risques considérables. Le premier est d’arriver à une production commerciale complète en volume ; le second, générant des flux de trésorerie et des bénéfices positifs.

L’effet Rivian, c’est-à-dire le fait que les valorisations extrêmes paraissent dominantes, devrait faire réfléchir les investisseurs axés sur les fondamentaux. L’essentiel ? Il est trop tôt pour savoir quel est le bon multiple à payer pour Rivian ou l’un de ces stocks de véhicules électriques.

Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus. Continuons la discussion. Envoyez-moi un courriel à jmakris@investorplace.com.

À la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street couvrant divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.

Cliquez ici pour voir sa série Behind the Wall, où elle se rapproche des PDG, des experts du secteur et des gestionnaires de fonds et obtient des réponses qui sont normalement entendues par les investisseurs institutionnels.