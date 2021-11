RIVN Stock : la surprenante connexion Rivian-Ford que vous ne connaissez probablement pas

Cette semaine a apporté l’une des introductions en bourse (introductions en bourse) les plus attendues de la saison, car Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN) commence à négocier. L’innovateur EV (véhicule électrique) a vu les précommandes augmenter alors que la nouvelle de ses débuts publics imminents s’enflammait. Depuis le début des échanges, l’action RIVN a augmenté. L’introduction en bourse historique était l’une des plus importantes de toutes les sociétés américaines, avec une capitalisation boursière suffisamment importante pour rivaliser avec les débuts de concurrents beaucoup plus importants Ford Motor Company (NYSE :F) ou General Motors (NYSE :DG). Il s’avère cependant que Ford n’est pas seulement un pair de l’industrie, il a des liens directs avec son nouveau rival.

Qu’est-ce que la connexion Rivian-Ford ?

Comme c’est le cas pour toute startup populaire, les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux bailleurs de Rivian. Cette liste comprend des noms très en vue, notamment Amazon (NASDAQ :AMZN) et Prix ​​T. Rowe (NASDAQ :TROW), qui détiennent respectivement 22,4 % et 18,8 % des parts. Cela ne s’arrête pas là, cependant. Ford a également vu un potentiel dans son concurrent en développement et détient une participation de 14,4%. Comme le note Eddie Pan d’InvestorPlace : « Il semble que l’entreprise ait les yeux rivés sur l’avenir des transports, et les véhicules électriques correspondent certainement à cette description.

Selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), la participation de Ford dans Rivian remonte à 2019 et se compose principalement d’investissements en actions et en obligations. Jusqu’à présent, cela s’est avéré avoir été une excellente décision d’investissement.

À la clôture des marchés hier, l’action RIVN s’élevait à 100,73 $ par action, ce qui porte la participation de Ford à environ 10,3 milliards de dollars. Aujourd’hui, il est encore plus élevé, car les actions se négocient actuellement à plus de 116 $ par action. C’est une augmentation de 16% pour la journée jusqu’à présent. L’achat initial était de 820 millions de dollars. Certainement pas un mauvais retour sur investissement jusqu’à présent.

Le chemin à parcourir

Pour anticiper votre prochaine question, oui, Ford a sa propre gamme de véhicules électriques. Le géant de l’automobile a été l’une des premières entreprises à adopter la tendance des véhicules hybrides, et il prévoit de construire trois usines de batteries et une usine de camions pour répondre à la forte demande de voitures et de camions électriques tout au long de l’année à venir. Il n’a jamais été question de savoir si Ford allait être laissé pour compte lorsque la révolution des véhicules électriques a dépassé l’industrie automobile, mais il y a certainement eu des questions sur la façon dont les acteurs établis de l’industrie se comporteront face à de nouvelles startups à la mode telles que Moteurs lucides (NASDAQ :LCID), Nio (NYSE :NIO) et, depuis cette semaine, Rivian.

Comme Pan l’a également noté, ce type d’investissement stratégique indique que Ford a vu un potentiel important dans Rivian. Comme Ford, Rivian a aidé à s’établir sur le marché des véhicules électriques en produisant des camions électriques. Il s’agit d’un segment du marché qui n’est pas aussi rapidement saturé que les berlines à quatre roues.

Il y a eu des questions sur la durée pendant laquelle Ford conservera son statut d’investisseur. Il est prudent de dire, cependant, que tant que Rivian continuera à bien se négocier, Ford sera plus incité à maintenir sa position.

Le stock de RIVN ne fait que décoller

Alors que nous sommes habitués à ce que la concurrence stimule les marchés, les entreprises qui profitent du succès de leurs concurrents constituent une nouvelle tendance étrange. Garder sa participation dans Rivian permet à Ford de faire exactement cela, cependant. Pour l’instant, Ford est clairement satisfait de son investissement. Le PDG Jim Farley a récemment tweeté ses félicitations à Rivian, déclarant « Notre industrie et notre planète bénéficieront du passage aux véhicules électriques ».

Si Rivian a reconnu dans son dossier auprès de la SEC que l’investissement de Ford pourrait à terme conduire à un conflit d’intérêts, il ne semble pas trop s’en inquiéter à court terme. L’action RIVN s’est suffisamment bien comportée pour que, pour l’instant, les deux sociétés puissent s’asseoir et profiter de la balade.

